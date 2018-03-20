詩魔洛夫病逝 世代經典少1人

2018年03月20日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

洛夫年表

一連兩天，文壇殞落兩顆閃亮之星，前（18）日作家李敖過世，昨（19）日凌晨國家文藝獎得主，被詩壇譽為「詩魔」的詩人洛夫也病逝，享壽91歲，兩人逝世都引發兩岸同聲哀悼，份外感傷。

文訊總編輯封德屏表示，早上才知道消息，相當難過，「從余光中到洛夫，感覺一個世代正在消失。」出版洛夫詩集的遠景出版社葉麗晴則表示將會有追悼會，等家屬心情平復後再商討。

封德屏表示，洛夫是國家文藝獎得主，他的詩無論是質與量都到達經典的高度，他也是《創世紀》詩刊的創辦人，長期投入兩岸詩壇交流，不遺餘力。除了詩作之外，他的書法也堪稱一絕，持續帶給外界莫大影響。

洛夫為人謙和，對晚輩更是大方，他曾說，寫詩幾乎沒有物質的回饋，「但寫詩追求的只是詩歌藝術的價值，而不是作品價格。」洛夫也曾說，「生命的價值不以時間的長短來衡量，只要心中有詩有愛，瞬間即是永恆。」

洛夫本名莫洛夫，1928年生。淡江大學英文系畢業。曾任海軍編譯官、英文祕書等，1954年與張默、瘂弦組成《創世紀》詩社，發行同名詩刊，與《藍星》、《現代詩》三足鼎立，打造跨越60年的現代詩發表基地，也成為華人現代詩壇的傳奇，代表作包括《靈河》、《外外集》、《詩人之鏡》、《時間之傷》、《漂木》、《因為風的緣故》等，作品被譯成英、法、日、韓等文，並收入各種大型詩選。

洛夫的創作文類以詩為主，兼及散文、評論和翻譯。早期詩作受存在主義與超現實主義影響，節奏明快，語言奇詭；後期詩風蛻變，作品表現手法魔幻，因而被稱為「詩魔」。近年詩風由「魔」入「禪」，通過詩將西方超現實主義與東方禪宗思想貫通，開闢嶄新境界。

1996年洛夫移居加拿大溫哥華，專事寫作，2016返台。洛夫也是截至目前為止，在現代詩領域中被評論專書及學術論文討論最多的詩人，曾獲中國時報敘事詩推薦獎、中山文藝創作獎、國家文藝獎等獎項。

東華大學華文文學系系主任須文蔚表示，洛夫可以說現代詩創作語言跟題材開發最豐富的一人，至今教學或創作上，洛夫的詩都是經典，「他對於文字有超凡的理解，不同年代可以寫出不同作品，而且超越時代。」

須文蔚也強調，在兩岸詩壇交流上，洛夫不曾缺席，他的創作不但是為漢語詩立下標竿，也影響了大陸現代詩的寫作。

(中國時報)