林隆璇自組孝親團避暑

2018年03月20日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

林隆璇出道30年，曾創作過許多經典歌曲〈白天不懂夜的黑〉、〈你那麼愛她〉等，近年來他工作版圖拓展到大陸，23歲的兒子林亭翰也繼承衣缽，日前發行單曲〈遠方〉獲好評。林隆旋接受「2018旺旺孝親」活動邀請，分享與父母、兒子相處點滴，他表示，家人就是他最大的工作動力：「現在回到家一定好好陪伴家人，珍惜相處的時間。」

林隆璇的父母今年皆已76歲，身體硬朗，加上他與父母住很近，經常家族聚會，「有任何節日都會想出個名目出來聚餐」，孝順的他，每年暑假都安排父母出國避暑，已持續10多年，他表示，原先是想帶父母出國放鬆，展現孝順的心意，沒料到家人熱烈響應，組團人數越來越多，「不只我們家人同行，連我弟弟的老婆也帶她的父母一起組成龐大的孝親團。」

父住院親力親為

他帶父母從台灣開始遊玩，再赴日本、泰國、大陸等，旅遊地點皆安排在台灣附近，「每次家族旅遊，父母都很喜歡，像日本都去好幾次了。」近年來，他感受到父母年事已高，生活需要被照顧，他認為陪伴父母就醫更重要，他的媽媽先前身體不舒服，他立刻幫忙聯絡熟識的醫生，帶媽媽看病。

林父曾不小心在浴室跌倒而住院，他每天工作忙完後親力親為照顧，他透露兒子也會到醫院輪班，自認這是該做的，也常灌輸兒子「子兼父職」的觀念，珍惜陪伴長輩時光。林隆璇與兒子相處以朋友的模式，他說：「亭翰從小是有主見的小孩，很會耍寶，每天製造笑料。」他尊重小孩的志願，小孩喜歡什麼就去做，「我只會叮嚀不能騎車、 注意安全。」

強調百善孝為先

他是虔誠佛教徒，強調「百善孝為先」，他認為教養很重要，做人一定要走得直，行得正。他管教兒子時，從不介入兒子的感情狀況，「以後要結婚再帶回來，沒結婚前都沒什麼好見的。」他認為如果認識兒子的女友後，會擔心萬一分手，他也會傷心，期許兒子好好衝刺事業，努力創作。

(中國時報)