郭富城扮雷洛 偉仔隔空誇出色

周文健（左起）、郭富城、翁子光、譚耀文一起出席香港國際影視展。

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中國時報
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無法到場的梁朝偉特別錄製短片力挺。

郭富城與梁朝偉（偉仔）兩大金馬影帝在電影《風再起時》首次碰頭，昨由導演翁子光及演員郭富城、譚耀文、周文健、吳卓羲及徐天佑，一同現身2018香港國際影視展，率先曝光2分鐘電影片段，再加上偉仔隔空為電影助陣，為影壇掀起片中「四大探長」的旋風。

梁朝偉不在香港，特別錄製VCR力挺作品，表示很喜歡翁子光的作品《踏血尋梅》，「尤其能和我的偶像許冠文合作，他的電影我都看過。」

他也分享首度和郭富城合作的心情，「他是很出色的演員，非常認真努力，我們合作很愉快。」更說︰「這是部有關香港歷史的電影，我是香港土生土長的演員，能夠參與演出，覺得特別有意義。」

從30歲演到90歲

郭富城以一身帥氣老虎裝現身，他表示片中從30歲演到90歲，有三個階段的造型變化，演出也要隨著年齡轉變，「尤其雷洛很多人演過，劉德華（華仔）也演得很出色，所以我要演出一個大家沒有見過的雷洛，我們花了很多精神及心血打造，一定可以感動大家。」《風再起時》目前已完成拍攝進入後製階段，預計年底上映。

此外，四大天王之一的黎明則在臉書宣布喜訊，承認與32歲的助理阿Wing交住，更公開晉升人父，「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種緣分，有了小生命更將令我成為父親。」

(中國時報)

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