何潤東被當傻子「很享受」

何潤東為拍攝《翻牆的記憶》投入大把時間和心力，只為了完成理想。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
何潤東在《翻牆的記憶》飾演高中老師。

何潤東去年在陸劇《那年花開月正圓》以無敵暖男吳聘一角深受觀眾喜愛，聲勢正好時，他卻選擇回台製作、導演並主演TVBS《翻牆的記憶》，從籌備到播出花了大半年，這段時間他往外推的戲約、活動、代言保守估計超過6000萬，換來的是身心俱疲、氣喘發作。朋友說他是傻子、選擇一條比別人艱難的路，他卻說：「我不覺得辛苦，反而享受這個過程。」

何潤東全是為了理想！「我可以選擇不走這條路，在內地好好當演員、拍戲賺錢就好，也不用操這麼多心。」但他覺得這題材是他想拍的，加上台灣戲劇都在拍偶像劇，都是類似的哏，10多年前看到的「女生跌倒被男生抱住」，現在還一直在用，他希望可以拍出不一樣的作品，「很不想要外界一直這樣看待台灣的戲，我們該做的是帶領觀眾。」

氣喘宿疾頻發作

他因太疲累氣喘復發，「已經好幾年沒這麼嚴重，一天要噴好幾次藥。」更誇張的是，老婆Peggy日前說他睡到一半竟然在哭，「我沒意識到自己在哭，只是覺得在夢中被綁住了，掙脫不出來的感覺，可能是緊繃太久，因為這部戲要擔負的責任太多，想要什麼都顧好。」

他身兼四職製作這部戲卻分文未取，還自掏腰包投入千萬製作費，甚至累到賠上健康，但他說，從來沒想要靠這部戲賺錢，「我拍一部戲的片酬遠超過這部戲的整體製作費，之前在大陸也有人找我合作做戲，還是一個大IP，但我希望第一部戲一定要是原創，且要回台灣拍。我有這個理想，卻可能成為炮灰，但我不會後悔，因為我很喜歡努力活著的感覺。」

把自己重新歸零

他雖然沒有被這過程嚇到，但坦言確實會把人掏空，必須緩一緩才能再當導演，且下次當導演就不會同時當演員。往後每一個下一次，他都會讓自己重新歸零，不會把這部戲的任何影子帶到下一部戲。

(中國時報)

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