寶弟上學不耍帥 高中低調男神靠嘴撩妹

寶弟在電影裡重返高一新生，有幾場跟學姊配對的感情戲。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪
導演王郁惠心中有一位男神學長。(盧禕祺攝)
王郁惠(左)和寶弟都在這部電影中獻出大銀幕初體驗。(盧禕祺攝)

葛兆恩（寶弟）演出新銳導演王郁惠的電影《有一種喜歡》，飾演喜感暖男，自認幾乎是本性演出，自曝國高中沒談過校園戀愛，只接受過一次意外的告白，「高一大家都還不熟的時候，一群人坐在一起玩真心話大冒險，有一個女生選真心話，問她有沒有喜歡的人，她就默默指了我，但我沒那感覺。」

寶弟自認在高中是「低調的男神」，作為學生藝人，平常在外面工作打扮帥帥的，回到校園就比較懶得裝扮，「高中大家都愛美，抓頭髮、改制服褲，我就超邋遢的，學校是我放鬆的地方。」在校也沒發揮太多撩妹技能，頂多開女同學玩笑：「她們都說我嘴巴很賤，換一個角度她們可能是要我再多說一點。」

王郁惠拍片獻學長

寶弟在電影裡為畢業演出又編又唱，本身就讀表演科的他，一年前也經歷了高中畢業公演，同樣是擔任編舞，平時忙於演藝事業的他說：「因為忙這表演，高三才過到高中生活。」這次為電影重返高中，多少彌補了他沒機會體驗到的校園生活。

電影劇情改編自王郁惠念華岡藝校時，和男神學長相處的過程，王說：「雖然我是做幕後的，那時他給我上台的勇氣。」後來學長英年早逝，對方究竟有沒有真心喜歡自己，成為永遠無解的謎，拍這部電影也是為了獻給學長。電影《有一種喜歡》30日上映。

(中國時報)

圓圓單身7年 謝絕愛情 約翰傳奇「給台北最好的」高歌25…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。