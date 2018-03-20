寶弟上學不耍帥 高中低調男神靠嘴撩妹

2018年03月20日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

導演王郁惠心中有一位男神學長。(盧禕祺攝)

王郁惠(左)和寶弟都在這部電影中獻出大銀幕初體驗。(盧禕祺攝)

葛兆恩（寶弟）演出新銳導演王郁惠的電影《有一種喜歡》，飾演喜感暖男，自認幾乎是本性演出，自曝國高中沒談過校園戀愛，只接受過一次意外的告白，「高一大家都還不熟的時候，一群人坐在一起玩真心話大冒險，有一個女生選真心話，問她有沒有喜歡的人，她就默默指了我，但我沒那感覺。」

寶弟自認在高中是「低調的男神」，作為學生藝人，平常在外面工作打扮帥帥的，回到校園就比較懶得裝扮，「高中大家都愛美，抓頭髮、改制服褲，我就超邋遢的，學校是我放鬆的地方。」在校也沒發揮太多撩妹技能，頂多開女同學玩笑：「她們都說我嘴巴很賤，換一個角度她們可能是要我再多說一點。」

王郁惠拍片獻學長

寶弟在電影裡為畢業演出又編又唱，本身就讀表演科的他，一年前也經歷了高中畢業公演，同樣是擔任編舞，平時忙於演藝事業的他說：「因為忙這表演，高三才過到高中生活。」這次為電影重返高中，多少彌補了他沒機會體驗到的校園生活。

電影劇情改編自王郁惠念華岡藝校時，和男神學長相處的過程，王說：「雖然我是做幕後的，那時他給我上台的勇氣。」後來學長英年早逝，對方究竟有沒有真心喜歡自己，成為永遠無解的謎，拍這部電影也是為了獻給學長。電影《有一種喜歡》30日上映。

(中國時報)