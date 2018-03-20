LONGTAIL品管差0.1有關係

2018年03月20日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

美味甜點「法式咖椰吐司」帶有濃厚南洋風味。（徐力剛攝）

融合東西方特色打造店內招牌餐點「鴨肝餃」。（徐力剛攝）

LONGTAIL店內以木質調色系裝飾，提供舒適品飲空間。（徐力剛攝）

首屆《臺北米其林指南》公布後，摘星餐廳訂位電話暴增，主廚的壓力也提高了，不過，對獲一顆星殊榮的LONGTAIL主廚兼經營者林明健卻一派輕鬆，「獲得米其林星等對廚師是莫大肯定，但在光環加持後回歸初心創作料理，才是廚師的本質與義務。」

41歲的香港籍主廚林明健，黝黑肌膚蓄著鬍碴十分有型，是廚師界型男。擁有20年料理經驗的林明健，有感料理需透過「實作」方能掌握精髓，非科班出生的他從基層做起，遊歷各國多年，並在多間米其林餐廳歷練，形塑出自我料理風格。

坐落敦化南路的LONGTAIL去年8月正式營運，開業未滿一年即摘星，羨煞同業。LONGTAIL以台灣在地食材為基礎，融合主廚自身理念與經歷，打破傳統西餐搭配葡萄酒慣例，將創意料理佐以雞尾酒，提升餐點風味。學習法餐出身的林明健打造LONGTAIL時，以法餐嚴謹態度為根本，製作當代創意料理。他分享，當代料理首重基本功，如同建造高樓需有穩健地基，才有創意發想。

食材配方電子秤重

談到摘星榮耀，林明健認為，餐點「品質穩定」與「團隊合作」是關鍵。汲取Fine Dining精神，所有食材及配方都以電子秤測量至「小數點第一位」，確保每道料理皆能傳達製作者心意。自己與店內團隊擁有多年合作默契，才能如此得心應手。但他也坦言，餐廳摘星後伴隨著壓力，未來將持續精進廚藝。

店內人氣甜點「法式咖椰吐司」最能體驗得獎時心情，將布里歐麵包浸泡混合斑蘭葉蛋液，佐以手工Espresso冰淇淋品嘗，甜中帶苦滋味如同廚師默默耕耘製作美味餐點；「鴨肝餃」則以法餐常用食材鴨肝為內餡，搭配甜玉米醬、紫羅勒、檸檬香蜂草等，外層以義大利餃包裹，品嘗時建議淋上泰國香檸提味。

LONGTAIL本周將推出全新春季菜單，首度以日本A5等級宮崎和牛入饌，帶給饕客全新味覺饗宴。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)