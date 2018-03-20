《艾薇塔》全新卡司 大師韋伯親挑選

2018年03月20日 04:11 中國時報 李欣恬 （新加坡連線） 報導（新加坡連線）

艾瑪金斯頓（李欣恬攝）

百老匯音樂劇熱潮席捲亞洲，本月《貓》正在台巡演，下月《艾薇塔》也將來台。《艾薇塔》曾獲奧利佛獎、東尼獎等超過20項重要獎項，故事描述阿根廷前第一夫人伊娃裴隆，從私生女、高級交際花到國母之路的傳奇人生，劇中一曲〈阿根廷別為我哭泣〉更是經典中的經典，傳唱全球的代表曲目。

日前在新加坡濱海灣金沙萬事達劇院演出現場，女主角艾瑪金斯頓（Emma Kingston）唱跳能量十足，歌聲隨著劇情時而清亮、甜美，時而渾厚、宏亮，從少女演到獨當一面的國母，切換自如。

〈你必須愛我〉動人

艾瑪金斯頓表示：「雖然這個角色有很多傑出演員演過，但我認為不需要和他人比較，只需誠實做好自己的功課，觀眾一定可以感受到。我和艾薇塔的距離其實並不遠，因為我的媽媽就是阿根廷人，我的外公就活在艾薇塔的年代，我請他談談他的想法、感受，提供許多細節、線索，這些都能幫助我進入艾薇塔這個角色，演出她的一生。」

海外巡演駐團導演安東羅亭夫（Anton Luitingh）表示，劇中多首金曲如〈阿根廷別為我哭泣〉、〈你必須愛我〉，都有深刻的意義，「〈你必須愛我〉除了是艾薇塔對丈夫的告白，同時也是對國民告白，說她會愛大家到永遠，請大家也能記得她，是非常動人橋段。」

這是《艾薇塔》暌違17年再來台，全新卡司陣容，都是由詞曲創作提姆萊斯（Tim Rice）與安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）親自挑選。

為了讓台下觀眾的視線不被遮蔽，特別設計傾斜25度的地板，演員站在斜坡地上演戲，劇團經理喬漢庫佛博格（Johann Kupferburger）說：「這對演員是很大的考驗，但他們都相當適應，能展現最好的一面。」

《艾薇塔》亞洲巡演將於4月25日至29日在台北國家戲劇院演出，之後前往香港及東京。

(中國時報)