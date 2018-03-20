為浪琴表網球小將加油 曾之喬甜美拍揮

曾之喬為「決戰法網明日之星」的小朋友加油，下場揮拍時裙襬飛揚，既可愛又性感。（Longines提供）

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中國時報
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浪琴表2018決戰法網明日之星選拔賽今年邁入第10屆，網球小將齊聚一堂切磋球技。（Longines提供）
浪琴表副總經理范瑞紅（左二）和活動大使曾之喬（右二）授旗給網球小將，為選拔賽揭開序幕。（Longines提供）
浪琴表征服者系列V.H.P.純黑面盤腕表，搭黑色PVD不鏽鋼鍊帶，4萬4600元。（ Longines提供）
浪琴表征服者系列V.H.P.純黑碳纖維面盤腕表，搭黑色PVD不鏽鋼鍊帶，4萬4600元。（ Longines提供）

浪琴表與網球有深厚的淵源，為了向下紮根，培育網球新秀，在昨（19）日和20日在樹林網球場舉辦「決戰法網明日之星」選拔賽，80位來自全台各地13歲以下網球男女小將參加甄選，曾之喬出現球場為小將們加油，現場頓時成為充滿歡樂的粉絲見面會，化解不少比賽的緊張氣氛。

曾之喬小試身手

本身也熱愛網球運動的曾之喬，忍不住下場與小朋友們練球小試身手，揮拍時傘狀短裙裙襬飛揚，架勢十足，手腕則配戴浪琴表（Longines）征服者系列V.H.P.腕表，詮釋又帥又酷的運動時尚，與平日的可愛甜美大不相同。

浪琴表「決戰法網明日之星」選拔賽今年邁入第10屆，今年有80名網壇年輕小將報名，預賽前8強好手可參加由法籍教練和專業網球團隊規劃的「浪琴表前進法網培訓營」，於4月13日至15日免費接受國際級的密集訓練課程，提前適應法網紅土球場的比賽技巧，並教孩子們簡單法語；獲冠軍男女小將則受邀在5月底代表台灣前往法國羅蘭高地球場，與全球19個國家和地區的明日之星切磋球技，全球總冠軍將獲每年2000美元的網球贊助基金，直到年滿16歲為止。

V.H.P.腕表超高精準度

曾之喬配戴的Longines浪琴表征服者系列V.H.P.腕表，是業界首創超精準度的智慧運動石英腕表，完美結合計時精確度、高科技性能以及運動風格，為石英表技術再創顛峰。

(中國時報)

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