新劇當女一 辛苦換來的 楊晴超深V展霸氣

2018年03月20日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

楊晴拍照配戴萬寶龍寶曦系列女表，穿BV春夏新裝，展現戲中不一樣的柔美。（JOJ PHOTO攝）

萬寶龍Boheme寶曦系列外置陀飛輪蛇圖騰珠寶限量表，162萬1000元。（Montblanc提供）

萬寶龍寶曦系列萬年曆珠寶腕表，69萬1700元。（Montblanc提供）

萬寶龍Boheme寶曦系列日期顯示珠寶玫瑰金表，29萬4200元。（Montblanc提供）

萬寶龍繆斯系列瑪麗蓮夢露鋼筆，3萬1800元。（Montblanc提供）

楊晴在TVBS新劇《翻牆的記憶》中飾演女主角，創演藝事業新高峰。不過她略帶哀怨地說，這兩年新戲一檔接一檔，忙到沒時間陪伴家人和朋友，感情生活也一片空白，「這可是付出辛苦代價換來了。」

忙到沒時間約會

高喊「好想談戀愛」的楊晴笑說，度過空白的情人節和白色情人節後，特別想談戀愛，為此還開出擇偶條件，包括要有男人味、要聊得來，最重要的是貼心、細心，還要懂得照顧人，這段日子有不少閨蜜好友幫忙介紹，但就是抽不空來約會，十分哀怨。雖在《翻牆》劇中見多小鮮肉展現健美胸肌，她笑說，現在不敢有太多奢求，只要對她好，身材不是重點。

楊晴在青春校園劇中飾演女警，為了扮案來到學校擔任輔導老師，是個充滿正義感的女強人角色，不過回憶在學生時代，也曾為了抄近路而有「翻牆的記憶」，還不小心勾破褲子，因此拍這齣戲時特別有感覺，感覺又回到熱血青春的年代。

拍照大方秀身材

這回楊晴受邀拍攝時尚專題，身穿Bottega Veneta（BV）春夏新裝，搭配萬寶龍（Montblanc）女表，雖服裝大深V，她卻大方展現好身材，霸氣十足，為此她手持萬寶龍繆思系列瑪麗蓮夢露鋼筆入鏡，展現偶像天后風采，另外楊晴還配戴萬寶龍的寶曦系列日期顯示腕表，展現和劇中強悍女英雄不一樣的柔美性感風情。

(中國時報)