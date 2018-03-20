信義區百貨 吹起Lifestyle風

2018年03月20日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越信義A4 Panasonic利用燈飾和線條切割設計，營造太空科技感。（郭家崴攝）

新光三越信義A4恆隆行Magimix食物處理機5200XL，可切碎、攪拌、打發、揉麵、切絲等，有白、黑、紅色，2萬2800元。（新光三越提供）

微風信義4月1日引進丹麥設計師珠寶「MARIA BLACK」全台獨家首櫃。（微風提供）

新光三越信義A4 Enok Pure垃圾桶，掀蓋後具有緩降功能，內桶有塑膠手提扣環可方便提拿，有4種尺寸，S至XL 3900元至1萬1400元。（郭家崴攝）

新光三越信義A4 KitchenAid桌上型攪拌機–經典紅，1萬9800元。（新光三越提供）

台北信義區百貨包羅萬象，改裝新櫃貼近時尚和食尚生活體驗Lifestyle。新光三越台北信義新天地A4時尚客群居多，B1以「Life Fashion」為主軸，融入「體驗、互動、生活」，涵蓋美食、食材、到廚房和餐桌，本月起陸續引進美國KitchenAid、Enok居家精品全台首櫃和hengstyle恆隆行全新概念店共7家美型家電、紅點設計居家用品和美食，與B2美食街、超市緊密連結。

體驗課程增加互動

新光三越台北信義新天地行銷經理孫紹堃表示，A4 4年前改裝，環繞旅行主題的服飾和配件；近2年觀察義大利SMEG、美國百年的KENMORE、日系Panasonic等美型家電受歡迎，這次超過百坪的改裝以「品味新生活」重新定位，跳脫家電群聚在家電家用樓層的配置，以廚藝課等動態體驗活動增加互動，「重視生活美學的族群，在意味覺和視覺享受，做菜也要時髦、美美的。」重新開幕以來，業績成長超過2成。

恆隆行概念店首次結合8個歐美品牌，像是丹麥Bodum，明星商品是雙層玻璃杯和濾壓壺；法國Magimix食物處理機，馬達保固30年；美國oxo以手工餅乾擠壓器和保鮮盒最受歡迎；與美國Food Saver食物封膜機、美國Stasher矽膠保鮮袋、義大利Domo鍋具、獲紅點設計大獎的美國CORKCICLE真空保溫瓶、英國Sodastream氣泡水機，可說是廚房精品旗艦店。

蔬菜廚房吃健康

Enok伊諾客居家精品首家實體店櫃主推德國Hailo垃圾桶，開關蓋有緩降功能，搭配紅色內扣，密合度佳也可固定垃圾袋不外露，功能、美型兼具；德國Hofats烤肉爐獲德國紅點和IF設計大獎。加上標榜無塵、無蟲、無農藥的NICE GREEn美蔬菜廚房也進駐，聚焦且強化品味新生活訴求。

微風信義也鎖定時尚和食尚強打獨家，新引進的日本「BEYOND COOL」銀飾選貨店首推信義獨家Chrome Hearts球型連墜十字架純銀項鍊；4月1日有丹麥設計師珠寶「MARIA BLACK」全台獨家首櫃快閃進駐。3月底高雄「永心鳳茶」台菜餐廳首度北上，以台灣老建築融入和洋復古風格，推廣高品質台灣茶與鳳梨酥。

(中國時報)