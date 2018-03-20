Ella對愛牌鞋款如數家珍

2018年03月20日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

JIMMY CHOO MOTOKO條帶高跟涼鞋，4萬3800元。（JIMMY CHOO提供）

Ella陳嘉樺昨以一襲帥氣皮衣搭配短裙現身愛牌JIMMY CHOO新品發表會，腳踩的Off-White聯名鞋款，更令她喊著要準備入手，穿Off-White c/o JIMMY CHOO CLAIRE透明袋高跟鞋4萬2000元。（JIMMY CHOO提供）

Ella陳嘉樺昨（19日）出席配件品牌JIMMY CHOO新品發表會，一襲帥氣皮衣、短裙裝扮現身的她，腳上則選穿潮牌Off-White與JIMMY CHOO聯手打造的CLAIRE透明PVC袋高跟鞋。對JIMMY CHOO鞋款如數家珍的Ella，稱品牌寬楦頭的設計十分適合自己的腳型，更自嘲道：「以前我是男藝人，無法感受高跟鞋的魅力，現在轉型成美豔女藝人，就對高跟鞋的需求激增。」

而此次Off-White、JIMMY CHOO兩大知名品牌的聯名款式更是令她十分喜歡，因應Off-White 2018春夏系列服裝取材黛安娜王妃的靈感，搶眼溫室花朵印花、大型蝴蝶結及趨勢透明PVC材質，為優雅公主鞋灌注摩登街頭感。除聯名系列外，JIMMY CHOO春夏系列男女鞋款則選以自然元素為主題發揮，木紋、金屬色調，均為都會女性繁忙生活帶來一絲自然情調。

(中國時報)