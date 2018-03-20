吳速玲 躺80萬元床墊喊想要

2018年03月20日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

響應321世界睡眠日，席夢思綺力枕買1送1。（席夢思提供）

席夢思全亞洲最大旗艦店在高雄，空間占地122坪。（席夢思提供）

專業造型師吳速玲（左起）、日本席夢思經營計畫室暨海外事業部大中華區總經理柯王仁、亞洲席夢思總裁伊藤正文、席夢思台灣董事總經理曾佩琳、台灣睡眠醫學學會理事長徐崇堯等人一同剪綵。（席夢思提供）。

TENDAYS立體辦公室護背墊，原價5600元，特價4200元，每櫃限量20組。（TENDAYS提供）

TENDAYS量身紓壓床，標準雙人20公分，原價8萬9000元，特價7萬2000元，每櫃限量10組。（TENDAYS提供）

現代消費者愈來愈注重居家生活品質，尤以每天最重要的睡眠最受矚目，21日是世界睡眠日，各家業者也爭相溝通睡眠概念，席夢思高雄打造全亞洲最大的旗艦館，邀曹格老婆、專業造型師吳速玲經驗分享，TENDAYS則是舉辦優惠活動搶攻。

吳速玲記得當初看席夢思廣告詞寫躺在「雲端上的感覺」，就被深深吸引，結果去新光三越信義新天地店A9試躺，「那時候只試了10分鐘，就情定8年，這次出席旗艦店，躺到一張床，超喜歡，一問要價80多萬。」她透露，這個頂級Black系列會列在她的夢幻清單，而她的下一張床預算約20萬元，鎖定有支撐力的護脊系列。

席夢思高雄旗艦館開幕

席夢思高雄品牌概念館占地122坪，是繼台北大直館之後，第二間睡眠體驗館，亞洲區總裁伊藤正文為此特別來台，台灣席夢思董事總經理曾佩琳表示，南台灣有許多中小企業是全球產業鏈中「隱形的冠軍」，中南部消費力強，旗艦店型鎖定高消費群，因此選點，也特別挑高級住宅區、商業區，她說，「選點就是要選氣質好，適合席夢思的。」

席夢思歡慶高雄品牌概念館開幕，並響應321世界睡眠日，即日起至4月31日，到台北、高雄品牌概念館與全台店櫃試躺，即贈好禮，定價6800元的BeautyrestWonderPillow綺力枕買1送1，每人限購1次；購買任何一床墊，致贈席夢思五感香氛禮盒。

TENDAYS祭優惠

TENDAYS從即日起至3月28日，舉辦世界睡眠日「舒眠好享睡」優惠活動，除了床墊祭出優惠，柔織紓壓床原價4萬1000元，特價3萬800元，加贈柔織紓壓對枕，品牌協理林文星表示，隨著人工智慧發展蓬勃，品牌與知名AI智能居家品牌法拉第（Faraday）合作，活動期間購買20公分厚床，即贈送「法拉第智能聲控檯燈」。

(中國時報)