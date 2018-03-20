2018年03月20日 04:11 中國時報 文／余孟書

聽說薑黃這樣的食材，已是很久以前了，真正食用則屬近期。

說近期，也晃悠數年，時間總是苛刻的。對於薑黃，母親興味甚濃，取得一大袋後，喜孜孜忙了起來。像捧著珍寶，平鋪於網編藤籃上，無論陰晴，只要不是雨聲潺潺的日子，就讓陽光盡情晒著。究竟晒幾天，好像也沒標準，時時可見那筐扁籃滿蓄著一堆薑黃，但我沒精算也從沒細問，所以弄不清曝晒所需的時程。

日晒之前，必須先切成薄片，我倒知曉。初見帶土含鬚的薑黃時，還真誤認為老薑母，可若是精於庖廚者定能分辨，更不用說對食材瞭如指掌的專家們，沒許光是形狀、色澤就論文成篇。

薑黃外表並不招搖，切開來卻相當鮮亮，頗有氣勢熏灼感，將刀面映得閃爍逼人。利用烤箱的高溫汲取水氣固然較省時，但我從未見識過，自然不知成效如何。母親的薑黃，通常是規規矩矩送交太陽底下，耐住性子等待薄片逐漸乾燥。接下來，就準備研磨成粉。

不像功能齊備、造型時尚的全方位食品料理機，花招百出，桌上那台舊式研磨機，外貌不揚，但卻老當益壯，馬力萬鈞。把食材研磨成粉的這個簡單動作，雖具有某程度的成就感，於旁人而言卻混雜著難忍的焦躁。即便如此，當轟隆隆的聲響終止時，還是不免被存在感強勁的金黃色給眩惑。

早年有首歌曲〈流沙〉，調子空靈，每每聽見王芷蕾的嗓音傳來：「來來往往的，過客啊。可得小心陷入，紅塵流沙。」就像身處大漠，稍有不慎就會陷入細沙之中。鮮亮的薑黃粉末，令我想起這首歌。

母親費時費力，又是清洗、瀝乾、切片、日晒，又是研磨的，好不容易才把粗獷的薑黃改造成柔細的粉末，於是裝瓶時也特別小心。她戰戰兢兢，格外慎重，輕輕把薑黃粉倒入透明玻璃瓶中，時間也恍若一縷細沙，規律地往下墜落。

當然薑黃粉只是薑黃磨成粉而已，並不是紅塵流沙，它的歸處更非時光沙漏，最後總得遁入腸胃。炒菜時撒一點薑黃粉調味甚好，放多了我卻嫌辣苦。其辛香味道不能取得每寸舌尖的青睞，加入咖哩鍋中倒是恰當。沙樣薑黃滑入鍋內，與南洋咖哩的艷黃混成了同袍，管他什麼俗事紅塵，美味當前不待蹉跎。誰也不能斷言，但或許餵飽腸胃之後，日常也就能夠順滑如沙，安穩度過了吧。

(中國時報)