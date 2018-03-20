2018年03月20日 04:11 中國時報 鄭順聰

從古典詩之夜回來，修遠就將書籤貼在檯燈旁的側壁，背對回憶，面向書桌。

心中隱約揚起新的觸動，每每望見怡夏，就會揚起那淡淡的惆悵。修遠知道，這就是喜歡的感覺，但跟高中時遇到女生的害羞不同，那時，他會刻意撇過頭去，那種無法面對勃發情慾的刻意閃躲。現在，他敢直視女生了，林怡夏，正眼看著她，好似她也看著他，長廊偶然相遇，騎摩托車時揚手打招呼，更多是在教室裡頭，全班的共同課，文學概論，在一樓教室，靠走廊側的牆壁只留前後門進出，另一面牆則敞開，小巧的腰窗上接延伸至天花板的長窗，瀉入大片大片的光斜成梯形矩形碎形迷離亂眼，恰有一小段的日光，拂上怡夏的髮，那咖啡色微捲的馬尾，伏案抄寫筆記，與隔壁同學竊竊私語，緩緩然轉頭，修遠望見她轉動的雙眼，她似乎也在看著他。

然後就發生地震了。

前排的女同學發出尖叫，手互相扶握，有人繃直了手指，有人站起又坐下。修遠內心揪緊，轉頭看港立的臉像章魚般露出牙齦，害怕得不得了；柯達則拚命抖腳，露出眼白故作鎮靜；賈寶玉已趴在地面，找掩蔽物。同學們驚慌失措，溫老師依然寫她的板書，聽到尖叫才轉頭看，眉頭一皺，托起棗紅鏡框，鏡片後頭的眼珠子小而疑惑：

「發生什麼事了？」

「老師，地震了啊！」

「什麼，我最怕地震了！」

粉筆一拋，溫老師倉惶逃出教室，尖叫聲迴盪文學院！熱心的謝梅春率先衝出去，同學也紛紛跑出去，只見謝梅春自後頭抱住老師說：「老師！老師！地震已經過了！沒事啦！不用跑了！跑也來不及了！」

驚魂甫定，溫老師回到教室，拿起麥克風微微發抖說：「我膽子很小，什麼都怕，但天底下最怕的就是地震。難怪剛才我寫板書的時候，字怎麼都寫不正。」

「老師啊老師剛才地震搖很大耶！很恐怖耶你都沒有發現啊！」王小玉快嘴。

「做事太專心也真是個缺點，凡讀書寫字做功課，我就是全心全意，把身旁的事情都忽略掉，所以說我只適合讀書教書，其他需要立即反應的差事，我都做不來。有時候我騎機車，看眼前的風景太認真，常常錯過目的地，往往要折返回去！上課時到教室來，我也會走過頭，像今天就是。」（待續）

(中國時報)