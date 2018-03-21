《台旅法》生效後 首位來訪官員 美鷹派副助卿抵台

2018年03月21日 01:06 中國時報 江靜玲 、 陳建瑜 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長陳菊與市府團隊拜會紐約市政府311市民服務專線話務中心。（中央社）

美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館即將落成，預計今年6月從大安區搬遷到新址。（美國在台協會提供）

美國《台灣旅行法》生效後，首位美國官員昨晚抵台。台、美雙方昨皆發布新聞稿表示，美國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）來台訪問3天。黃之瀚今晚將出席台北美國商會謝年飯晚宴，蔡英文總統亦應邀出席致詞。

黃之瀚今赴宴 將與蔡英文同台

台美國防工業會議5月將在高雄舉行，AIT內湖新館在6月揭幕，美方是否更進一步派遣部長級官員來台將是觀察重點。

AIT新館落成 派遣層級待觀察

黃之瀚昨晚約10點自雅加達轉機來台，輕裝簡從，於媒體拍照後，並未受訪，在美國在台協會（AIT）人員陪同下離開。

據悉，黃之瀚為美國川普政府上任後，首位政治任命的亞太副助卿，負責「印太戰略」的擬定，他也將拜會我政府相關部門，就台美關係及兩國在印太區域的合作交換意見，預計22日離台。

總統府發言人林鶴明與美國在台協會發言人游詩雅皆表示，黃之瀚此行與《台旅法》無關，黃的行程早已排定。但在川普簽署《台旅法》後，黃是首位訪台的官員，在台灣活動，備受矚目。

黃之瀚今年38歲，父母親是香港移民。在賓州大學畢業後，黃之瀚取得哈佛大學法律博士學位，去年12月才被任命為國務院亞太副助卿。

據了解，黃之瀚曾任友台參議員柯頓的顧問，柯頓較同情台灣，主張對大陸採取強硬立場，黃去年進入國務院東亞局後，嫻熟人士指出，他似乎被「束之高閣」晾在一旁。但提勒森下台後，代理亞太助卿董雲裳的真除再受阻，黃之瀚若變得活躍，顯示美國外交系統鷹派抬頭的趨勢。

另一方面，高雄市長陳菊昨在華府對台灣鄉親演講時表示，《台旅法》鼓勵台美各層級官員互訪，給台灣更多空間是海內外鄉親多年努力結果，顯示台美在民主自由共同價值下互動密切。

陳菊訪華府 可望拜會友台議員

陳菊20日將在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演說，21日則為「私人行程」，可望拜會國務院等行政部門和國會山莊友台議員。

外交部長吳釗燮昨在立法院備詢時，再次對《台旅法》生效，對美國行政部門、國會表達感謝，但他強調，目前沒有規劃總統、副總統、院長訪美的計畫。

(中國時報)