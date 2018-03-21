劍指《台旅法》 習李連撂重話

2018年03月21日 01:06 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸國家主席 習近平（新華社）

習近平近期反分裂談話

美國總統川普日前簽署《台灣旅行法》，被北京當局視為外國勢力介入大陸內政。大陸國家主席習近平昨在全國人大閉幕式上強調，實現國家統一是中華民族根本利益，每一寸領土絕對不可能從中國分裂出去，一切分裂國家的行徑和伎倆都注定要失敗。大陸總理李克強更在記者會直言，不能容忍任何「台獨」行徑，更不允許外國勢力打「台灣牌」。

川普簽署《台旅法》，直踩大陸對台灣問題紅線，大陸官方連日來數度抗議，甫連任國家主席的習近平，昨日上午更在第13屆全國人大一次會議閉幕式上，罕見撂下重話。

每一寸領土都不能夠分割

習近平強調，維護國家主權和領土完整，實現國家完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。在這個民族大義和歷史潮流面前，「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗，都會受到人民譴責和歷史懲罰」。

習近平表明，中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動！中國人民和中華民族有一個共同信念，這就是：「我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去。」

針對兩岸關係，習近平指出，大陸要堅持一個中國原則，堅持「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，擴大兩岸經濟文化交流合作，與台灣同胞分享大陸發展的機遇，增進台灣同胞福祉，推進國家和平統一進程。

不允許外國勢力打台灣牌

繼習近平措辭嚴厲暗批《台旅法》後，李克強也在總理記者會上直言，兩岸同屬一個中國，那就不能容忍任何「台獨」的企圖、主張和行徑，也不能允許外國勢力打「台灣牌」，這會給兩岸同胞、給兩岸關係都帶來困難。

李克強指出，大陸願意和認同體現一個中國原則的「九二共識」的台灣政黨、團體展開對話、協商，共同商談解決兩岸同胞關心的問題，維護兩岸關係和平發展，最終實現國家和平統一；這是民族大義所在。

李克強說，保持兩岸和平發展，這是兩岸民眾的福祉所在，大陸會堅定按這條路走下去。大陸對台灣同胞一直在考慮怎樣為他們到大陸來工作、學習、生活，創造同等待遇，「因為我們是一家人」。

(中國時報)