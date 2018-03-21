新聞透視－聯美抗陸 台灣將淪犧牲品

2018年03月21日 01:06 中國時報 陳柏廷

《台旅法》宣布後，習近平談話極具針對性。圖為習談台灣，人大代表猛鼓掌。（法新社）

川普簽署《台灣旅行法》後，大陸嚴陣以待，擺出強勢反獨姿態。昨人大閉幕會上，大陸國家主席習近平重話不斷，堪稱《台旅法》生效後，北京對台灣及外國勢力發出最強警告。一方面遏制美國插手台灣問題，也示警民進黨政府不要錯判形勢，勿想以《台旅法》為後盾，聯美抗陸。

《台旅法》不只為美陸台關係投下震撼彈，對兩岸僵局更是「雪上加霜」。習近平昨講話的涉台篇幅不長，短短不到300字，但現場2900多名人大代卻4度響起如雷掌聲，顯示大陸反分裂立場極為堅定。

或祭強硬反制措施

習近平昨談話是《台旅法》生效後，北京對台灣、以及美國等外國勢力發出最強的警告聲音。無論習近平或李克強，涉台談話絕非即興表演，而是預示大陸可能祭出強硬反制措施。

大陸的盛怒，並非無的放矢。《台旅法》生效，意味美國對台灣問題將不再停留在「說三道四」的放話層面，而是直接干預台海問題，對大陸來說就是干涉內政，影響惡劣。

從北京觀點看，《台旅法》嚴重違背陸美三個聯合公報及一中原則，更挑戰大陸對台灣問題底線。習近平選在昨日發出警告劍指美國，就是要即時遏止美國介入台灣問題的做法，要華府切勿忽視北京追求國家統一決心。

民進黨勿錯判形勢

習、李談話亦是向民進黨政府示警，即便《台旅法》通過，也改變不了大陸對台灣問題擁有絕對主導權的情勢。如果民進黨或台獨勢力誤判情勢，以為可「挾洋自重」，大打「聯美制陸」牌，必將自食惡果、玩火自焚。

川普頻打「台灣牌」，只為增加與大陸經貿談判籌碼，民進黨政府或應看清現實，勿存幻想，試圖以此作為抗陸憑藉。昨天當賴揆在立院受詢時提到「台灣是主權獨立國家」，國台辦卻第一時間迅即回應，足見大陸對台獨言論已有更進一步緊縮之勢。

兩大之間難為小，在陸美博弈棋局中，台灣唯一出路是盡速釋出善意、解開兩岸僵局，成為美陸台關係中的穩定因素，才不至於在兩強攻防中淪為籌碼和犧牲品。

(中國時報)