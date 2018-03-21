綠委憂心 美陸過招 台灣只有痛苦的份

2018年03月21日 01:06 中國時報 朱真楷 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

川普簽署《台旅法》，民進黨立委郭正亮直言，該法雖為台灣創造有史以來最大政治合作空間，但本質上卻是美、中懸崖邊緣策略的大國遊戲，台灣毫無自主性；未來北京一旦選擇衝撞、回擊，台灣就可能只得到虛的空間，卻失去真的東西。

郭正亮表示，最難的是，假若美方真邀蔡總統或閣揆訪華府，「我們能說不嗎？」問題是去了後，北京必然重擊，假設拿掉台灣邦交國，像梵蒂岡，美國會幫忙收尾嗎？因此「這是利弊得失難估的挑戰，真的不要高興太早，否則等到人家出手時，你才會發現你在痛苦中」。

面對《台旅法》，郭正亮說，這須與美國國會審查中的《台灣安全法》連動來看。前者處理官員交流，後者則牽涉更敏感的軍事交流，包括聯合軍演、軍艦停靠，「如果通過，就是非常大條的事情」。

郭正亮解釋，當年美中建交3原則，撤軍、斷交、停止軍售，後來美國在軍售部分沒做到；如今，兩項法案形同將撤軍、斷交承諾做「部分恢復」，也就是雖無建交之實，卻恢復正常外交往來；雖無駐軍，卻恢復台美實質軍事結盟的運作條件。郭正亮說，這是美國把台灣牌打到正式的實質化，就只缺實質法律承認，北京當然會緊張美國雖沒接受法理台獨，但已接受實質台獨。

郭正亮說，美國很清楚，只要擴大與台政治、軍事空間，北京一定在意，自然可成為與北京談判籌碼；只是，北京一定會順著華府邏輯玩嗎？若採重擊怎辦？他說，我國元首、閣揆若能到華府，當然是好事，但絕不能僅以單一面相思考，因有得必有失。

美麗島電子報董事長吳子嘉直言，「過去我們擔心台灣會不會被美國出賣，川普簽署《台旅法》後，已確定從擔心化為事實。」他說，蔡英文「聯美抗陸」政策形諸於色，兩岸關係恐怕會更壞。

此外，美南加大美中學院副教授林丹（Daniel Lynch）19日在《外交事務》撰文指出，本法通過是不必要的激怒大陸，比較可能傷害、而非促進台灣安全，加上川普政府不是個可靠夥伴，他建議蔡總統抗拒誘惑，別讓台灣成為美國與大陸間角力的棋子。

(中國時報)