「找不到鑰匙」 賴揆不認九二共識

行政院長賴清德（左）在立院受質詢時指「九二共識」鑰匙在台灣已找不到。陸委會主委陳明通（右）首度備詢，焦點幾乎都放在「陳主委拒答陳教授的問題」。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨執政後因拒「九二共識」，兩岸關係降到冰點。行政院長賴清德昨在立院答詢表示，中國大陸把大門關起來，如果唯一鑰匙是「九二共識」，這在台灣是找不到的。他說，台灣是主權獨立國家，不會因外界受到壓力而改變，中國大陸向外國施壓，反而會讓西方國家看見他們的鴨霸。

對此，大陸國台辦發言人安峰山昨指出，大陸和台灣同屬一個中國；台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是、永遠也不可能成為一個國家。他說，大陸堅決反對「台獨」分裂活動，這種赤裸裸的「台獨」言論，是對兩岸關係的嚴重挑釁，必將自食惡果。

國民黨立委孔文吉昨在立院期許陸委會主委陳明通，「大膽跟總統建議承認『九二共識』」，盼新主委突破兩岸關係；陳明通說，兩岸關係是雙方的事不是單方的事，不是我方先這樣做就能達到怎樣的效果，須雙方表達善意，之後很多事就能突破。

民進黨前主席許信良日前提「執政者有義務打破兩岸僵局」，孔文吉詢賴揆想法？賴直言，兩岸要共存共榮，我方也願創造機會、創造交流彈性，「但中國把大門關起來，如果唯一鑰匙是『九二共識』，這在台灣是找不到的。」

時力立委林昶佐質詢時指出，中國大陸近來對多家外企網站窮追猛打，要求將台灣改為大陸一省。瑞典政府部門也將台灣改大陸一省，賴認為台灣是國家還是大陸一省？

賴揆回答，台灣無論現實面，或領土、主權等國家要件都具備，因此台灣本身就是主權獨立國家，不會因外界受壓所做的改變而有影響。

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，賴省略「她的名稱叫中華民國」這句話，不僅與民進黨《台灣前途決議文》有差異，更與蔡「維持現狀」政策大相逕庭，無疑在強烈表台獨主張，「蔡政府的兩岸態度是不是出現改變，須密切觀察。」

林昶佐再問，台灣既是國家，還有個台灣省政府正常嗎？賴表示不正常，但名稱是憲法層次，行政院沒修憲權力，不過政院籌編明年台灣省政府預算時，希望省政府預算是空的。

(中國時報)

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