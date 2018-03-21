陸學者：習李宣示統一非空話

2018年03月21日 01:06 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸涉台學者直言，習、李昨日關於台灣的談話措辭與語氣，都堪稱是近年來最重一次，明顯衝《台旅法》而來。這是嚴正的「政策宣示」，在警告外國與台獨勢力，「國家統一不是空話，更非說來玩玩的」。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，《台旅法》通過後，將進一步提升美台官方實質交流；美方不只公然違背所謂的「一中原則」，更直接插手台海事務；正因如此，北京不可能只是「輕描淡寫」，習近平與李克強發話後，大陸也必然要採取一些嚴厲制止手段。

李振廣強調，眼下台灣民進黨政府一定會「有恃無恐」，藉《台旅法》來進行一些台獨的動作，危及台海和平和穩定，形同外國勢力與台獨勢力合流，分裂中國領土；習近平此時撂重話，就是要把「醜話說在前頭」。

上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，無論是習近平或李克強都已講得夠清楚，特別是李克強直接講明，「不容許外國勢力打台灣牌」；「外國勢力」這四個字，就是講給川普政府聽的。

包承柯直言，習和李兩人講話，充分展現大陸捍衛國家領土主權的決心，大陸對台灣問題的嚴正立場；這是一種「政策宣示」，是警告外國勢力與台獨勢力，北京當局所言，「國家統一不是空話，更非說來玩玩的」。

包承柯提醒，民進黨政府千萬不要「得意忘形」，因為台灣只是美國用來制衡大陸的一顆棋子；在中美這場大棋局，台灣如果不重回「九二共識」正確軌道，最終只會淪為美國「棄子」。

(中國時報)