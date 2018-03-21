陳主委無法回答陳教授問題

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中國時報
／台北報導

陸委會主委陳明通昨首度到立院備詢，面對立委拿他過去發言詢問其立場，陳明通上午強硬回應「陳主委無法回答陳教授的問題。」下午備詢又另外表示「陳主委可以沿用陳教授的成果。」

外傳陳明通19大後曾赴北京與大陸涉台系統密談，親民黨立委陳怡潔詢問有無此事？陳明通說，陳主委沒辦法回答陳教授的問題，但這是屬於學術交流。 陳怡潔追問陳明通曾講過「只要中國不統都可以談」，陳明通反嗆，「陳主委沒說過這樣的話，請委員不要拿陳教授的話來。」

陳怡潔屢次拿陳明通曾講過的話質詢陳明通，場面開始有點火藥味，陳怡潔告訴陳明通，凡走過必留下痕跡，這樣就被激怒，兩岸要怎麼通？陳明通則不滿地聳聳肩說，「我對陳主委這角色負責，陳主委沒辦法回答陳教授的問題。」

國民黨立委楊鎮浯下午詢問「陳主委能不能沿用陳教授的人脈？」楊鎮浯指出，蔡總統之所以請你重出江湖，是要借重你過去的人脈及你的言論立場，當你說不能回答陳教授的問題，就馬上聯想到你能不能沿用過去的人脈？楊鎮浯強調，大陸立場很清楚，就是守住那幾個原則，如果你不能認同他的原則，那就無法沿用你的基礎。

對此，陳明通表示，陳教授過去的努力，在國際期刊上發表多篇研究成果，「陳主委可以沿用陳教授的成果。」楊鎮浯則讚許陳明通的彈性。

(中國時報)

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