總統牌失效 雲林蛋糕毛巾館歇業

2018年03月21日 01:06 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

圖為iicake蛋糕毛巾咖啡館的造型毛巾大受年輕人喜愛。（本報資料照片）

雲林蛋糕毛巾咖啡館引領先河，整合毛巾同業，結盟異業，成為創意毛巾市集平台，外貌像童話城堡夢幻。（許素惠攝）

全國蛋糕毛巾創始店雲林縣虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡館，因陸客減少，連帶整體國旅遊客也下降，決定無限期停業。雲林縣政府建設副處長鄭峰明（中）偕工商發展科長徐忠利（左）前往關心，向負責人林穎穗（右）了解狀況。（許素惠攝）

全台蛋糕毛巾創始店雲林虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡館20日無預警歇業，負責人林穎穗說，該館開張近5年，頭兩年每月都有200多萬營業額、年營業額約3000萬元，後因陸客大減連帶影響國旅市場萎縮，第3年開始每年降逾20％，迄今每月營收腰斬，已撐不下去，將尋求異業合作或斷尾求生。

開業5年 活絡毛巾產業

iicake蛋糕毛巾咖啡館臉書粉絲頁貼出歇業消息，網友大嘆可惜，昨已大門深鎖，店門口貼出歇業公告，即日起除了接下來兩個周休假日及清明節連假外，無限期停業，雲林縣府建設處副處長鄭峰明和工商發展科長徐忠利聞訊，趕往關切。

林穎穗指出，該館號召了許多虎尾毛巾業者第二代的年輕人共同集資2000萬元開設，文創開發出的每款產品都熱賣，開業近5年，前兩年年營業額約3000萬元，間接讓虎尾在地的毛巾產業也活絡起來，不過，隨著大陸對陸客來台旅遊政策緊縮，第3年營業額開始下降。

遊客減少 觀光業一片倒

林穎穗不諱言該店的陸客不多，約占來客數的2、3％，卻具有指標的帶動作用，因為國人旅遊愛跟風，喜歡湊熱鬧，結果陸客不來，連帶整個國民旅遊也跟著萎縮，這2、3年，國旅人數減少很多，觀光業幾乎一片倒，哀鴻遍野，例如今年春節便沒什麼遊客到訪，他特地去別的觀光景點觀察，也發現人不多，該館客人足足又比去年少3成。

林穎穗說，其實該館的回流率高達7、8成，且平均每人的購買額也在千元以上，可是受大環境觀光產業衰退影響，國人就是不出來玩，令人無奈。

林穎穗表示，3月26日將舉行股東會討論未來去留，股東們都有腹案，也積極在尋找可以合作的對象，力圖轉型或提升，例如有化妝品業者有意異業合作，一面賣化妝品一邊繼續賣毛巾，還有國外咖啡業者想進駐，如能異業合作繼續經營是最好的，不然只好清算資產，斷尾求生。

異業合作 盼複合式經營

鄭峰明表示，該館位處虎尾重要幹道入口處，宛如毛巾窩的門面，縣府會努力協助該館尋求異業合作對象，朝複合式方向經營，希望能挽救起來。

10多年前台灣毛巾產業因大陸傾銷而搖搖欲墜，林穎穗在家業低谷時返鄉力挽狂瀾，開創台灣第一個蛋糕毛巾，之後他自創公司，進而號召在地年輕業者，並與咖啡業者結合打造出蛋糕毛巾咖啡館，讓毛巾呈現不同面貌。

(中國時報)