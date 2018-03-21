轉型求突破 染整場仍每月滿單

2018年03月21日 01:06 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

走文創風的「iicake」吹熄燈號令業界錯愕，紡織綜合研究所雲林分部主任黃慶堂表示，造型毛巾只有一定的市場，雲林縣已飽和；走生產路線的第二代業者仍充滿衝勁，力求品質突破，該分部染整實驗工場雖代工價格較高，每月仍然滿單。

黃慶堂表示，傳統毛巾市場競爭激烈，削價競爭到不只「紅海」，甚至是砍到見骨的「白海」地步，造型毛巾市場有限，也面臨相同困境，幾家毛巾觀光景點都努力求生。

「但事情也沒那麼悲觀，」黃慶堂說，許多毛巾業者第二代（簡稱二代）有想法、有熱情、有行動力，導入設計與經營新觀念，去年10幾家業者組成「雲御織公司」，試圖整合織造、染整、車縫一條龍的生產線，走實用、精緻、高價格的毛巾產品路線。

「雲御織」是異業結合的新形態生產模式，去年9月產品進駐嘉義市檜意森活村，開拓觀光商機但非文創路線，單價雖高，生意卻不錯，今年2月又進駐高鐵虎尾站雲林物產館。

全台162家毛巾業者有90家在雲林，69家在虎尾，位於斗六的紡織綜合研究所雲林分部，2011年成立毛巾快速設計打樣中心及環保染整實驗工場，提供高品質的設計、織造、與染整服務。

紡綜所人員表示，雲林分部的染整實驗工場為避免與民間染整廠競爭搶單，代工收費高達25％，但每月仍滿單，生產線天天運轉。

黃慶堂表示，新一代毛巾業者理解品質才能長久，力求轉型突破的渴望可見一斑，不仰賴反傾銷稅的保護。

(中國時報)