觀光區門可羅雀 商家生意難做

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中國時報
／嘉縣報導

阿里山優遊吧斯鄒族文化部落園區，近兩年因陸客銳減，生意直落，遊客量大減7成，現全靠7成國旅客人苦撐，慘澹經營；業者鄭虞娟直言，為了70名員工和家庭，就算吃老本也得撐下去，只是中央政策如此，新南向又沒實質助益，根本看不到未來。

根據林務局嘉義林區管理處統計，2013年阿里山森林遊樂區入園陸客人數為136萬8110人，2014年上升到176萬9146人，2015年微幅下降到165萬4269人，到2016年已降至113萬5105人，結果去年全年只剩59萬4158人，狂掉1/2，陸客驟減，影響不少做陸客生意的店家。

位於阿里山樂野村，以當地鄒族文化為賣點的「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」創立近8年，原本遊客量7成是陸客，現反過來，國人占7成，自由行陸客或香港客占2成，東南亞客不到1成，雖遊客屬性不同，鄭虞娟卻說生意因此差了7成之多，每天入園人數從2年前日平均近千人，現只剩下1、200人。

鄭虞娟說，陸客來台旅遊就跟台灣人出國觀光一樣，總會採買伴手禮帶回家，陸客消費力高，反觀台灣民眾可能花個3、50元買個飲料、茶葉蛋就離開，賺不了什麼錢，更抱怨前陣子雖然有韓國客人，卻是只看不買，「生意根本不知道怎麼做下去。」

鄭虞娟還說，今年這種慘況特別明顯，阿里山周邊住宿業以往過年期間一房難求，今年大年初一到初三住房率剩3、4成，初四後幾乎沒客人，「業界一片哀鴻遍野」，坦言這種吃老本的日子不知道還能過多久。

(中國時報)

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