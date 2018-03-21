談雙城論壇 陸委會籲走大路

雙城論壇今年輪由台北市主辦，卻傳出上海台辦主任李文輝（前右）被陸委會「卡關」，陸委會主委陳明通強調，大門開了不要走小門。圖為台北市長柯文哲（前左）去年抵上海參加雙城論壇時，李前往接機。（台北市政府提供）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲19日透露，今年「台北─上海雙城論壇」籌備進度，因上海市台辦主任李文輝被拒絕入境台灣，現在不知怎麼談，自2010年開始舉辦的論壇形同「卡關」；柯20日強調，雙城論壇不是統獨意識，是在減少衝突、降低緊張，維持善意交流，希望繼續維持。陸委會主委陳明通強調，兩岸交流要透明化，要開大門走大路。

柯文哲昨受訪時進一步說明，李文輝來台不會特別說是為了談雙城論壇，通常是為其他事件，只是也會順便跟北市府找個地方交換一下對論壇的意見，所以他當然不會說是來討論雙城論壇，不會用這理由去向陸委會申請。

柯文哲強調，維持善意交流總比大家愈來愈僵、愈來愈硬好，因此他的態度就是既然以前都辦，那就照樣繼續維持善意。不過，這是否代表大陸方面還沒提出來台討論雙城論壇的申請？柯文哲說，講起來很複雜，但雙城是「雙」，不是「單」，還是要大家方便，講明白點，也不是上海可以決定，他們也要去問北京；至於後續還是要由對方申請，不是北市府幫他申請。

陳明通昨受訪指出，李文輝上次來台引起一些爭議，因此暫緩他來台，但事情要「一碼歸一碼」，城市交流是政府政策，人民希望看到兩岸良性互動，不想看到爭議事件。

陳明通說，雙城論壇不是只有辦過一次，「我們都樂觀其成」，等台北市政府提出案子後，陸委會可以從旁協助，但北市府目前還沒提出，何時要辦，陸委會會密切了解。

民進黨立委姚文智則在立法院會詢問陳明通，「從蔡政府上台後李文輝來台幾次？」陳明通回應，「總共25次，是透過各種管道申請。」姚文智諷刺說，幾乎是每個月都來，逛台北像逛廚房。

陳明通又告誡，不要用別的名義拐個彎跟台北市政府談雙城論壇，要奉勸北市府、也希望上海了解我們的法規體系，兩岸交流要透明化，大門幫你開你要走進來，不要大門開了你走小門，這不是大國風範。

(中國時報)

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