新聞透視－兩岸關係冰點 中小企業受害

2018年03月21日 01:06 中國時報 許素惠

兩岸關係的僵局導致陸方限縮當地人民來台旅遊，台灣觀光相關上下游產業跟著遭殃，過去大家只聚焦在直接受衝擊的產業及旅遊熱點上，不料，即使陸客不熱門的景點，也因冷清而讓國人提不起勁出遊，波及更多的中小企業淪為犧牲品，是大多數人始料未及的，政府不可漠視。

近兩年來，因為蔡政府和大陸的關係始終處於冰點，首當其衝的就是陸客大幅減少，觀光相關產業包括飯店、遊覽車、夜市、特產店等，全成為兩岸關係倒退嚕的祭旗。其次是台灣幾處陸客必訪的知名景點從人山人海變成小貓兩三隻，例如陸客最愛的南投縣日月潭、嘉義縣阿里山、高雄六合夜市、新北市野柳等都風光不再。

蛋糕毛巾創始館的陸客雖不多，只占該館總遊客數的2、3％。然而陸客不來，導致各名勝門可羅雀，寂寥景象難以刺激國人旅遊的動力，成為該創始店吹熄燈號的主因，著實顛覆了大家過去對陸客大減的認知，原來，陸客不來的影響層面不只在陸客熱門的景點和直接產業，國旅市場跟著牽一髮動全身。

iicake蛋糕毛巾咖啡館雖是一家資本額2000萬元的企業，但在台灣的文創及毛巾產業上，有著特殊的象徵意義，歇業是一項重要警訊，再次提醒小英政府不能因為意識型態枉顧產業生機，蔡政府以故步自封應對大陸的開放改革，讓台灣產業面臨鎖國困境，政府應遞出橄欖枝，積極改善雙方關係；否則這種幾近冷戰的現況，可能會讓台灣更多中小企業受害。

(中國時報)