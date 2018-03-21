燃煤推手 卸責台電、能源局

2018年03月21日 01:06 中國時報 洪安怡 、 王正寧 ╱台北報導 ╱台北報導

立法院國民黨籍委員因為深澳電廠環評案不滿，20日對行政院長賴清德（右二）的施政報告及質詢進行杯葛並提出異議，重複要求表決，用程序杯葛議事，讓賴揆無法上台。（張鎧乙攝）

環保署副署長詹順貴投下深澳電廠擴建案贊成票引發爭議，詹順貴昨日接受電台專訪爆氣指出，環保署只是「依法行政」，為何需要蓋燃煤電廠，經濟部應該出面說明，而非躲在環評保護傘下規避責任，並直指能源局長林全能、台電總經理鍾炳利提供給行政院長賴清德不完整資訊，才會有所謂「乾淨的煤」等過度簡化的訊息。

前署長批詹 鬥士變殺手

前環保署長魏國彥則在另一場記者會中指出，當天雙方的票數雖然是8：8，然而16位委員有4位是政府代表，有8位委員認為不能通過，贊成的只有4位，票數相差懸殊，作為當天環評委員會主席，詹順貴對此情況竟然不當一回事，他已從過去的環保鬥士，如今變成環境殺手，主持環境影響評估會議只重程序不管實質，更不尊重環評委員。

詹順貴表示，深澳電廠擴建案原本規畫在番仔澳灣蓋卸煤碼頭，計畫13.87公頃填海造地，後來經過修正規畫，填海造地取消了，面積縮小了，超臨界變成超超臨界，裝置容量降低，汙染防制技術也大幅進步，細懸浮微粒剩下原來的1／3，整體判斷起來，對環境的影響應該是輕微。

沒有乾淨煤 詹打臉賴揆

至於不少環團認為可以比照高屏大湖環差案、大林電廠案退回，詹順貴說，每個案子狀況不同，他不了解高屏大湖環差案，但大林電廠是新的環評案件，可以否決也可以降低規模，和環差案不能相提並論。

但詹順貴也坦承，以當天投票的混亂程度，應該延到下一次充分討論後再進行投票，這是他的疏忽。

外界質疑超超臨界12年前來台叩關就遭台中市府以擔憂空汙為由拒絕，而今行政院說這是「乾淨的煤」，真的有乾淨的煤嗎？

詹順貴回應，乾淨的煤講的是發電製程汙染較小，並非煤料本身是乾淨的，沒有媒料本身完全乾淨這件事。

他更爆料，據了解是能源局長林全能、台電總經理鍾炳利提供給賴清德不完整的資訊，才會有這種訊息傳出。

為何要擴建 經部應說明

詹順貴說，燃氣發電還是比燃煤更低汙染，且還不含重金屬排放，但到底為何現在要蓋燃煤電廠，是不是還有存放安全等其他考量，經濟部應該好好對外說明，而不是躲在環保署環評的保護傘之下，把責任推得一乾二淨。

(中國時報)