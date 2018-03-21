核二今啟動 3／29滿載發電

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中國時報
／台北報導

停機673天的核二2號機要重新再轉了！台電昨接獲原能會同意再轉公文，將從今天進行啟動作業，5天後併聯電網，再4天達到滿載發電，預計3月29日機組98.5萬瓩容量全發，可貢獻2.7％備轉容量率，可讓4月份供電脫離警戒橘燈。

台電預計今上午進行最後一次的安全檢查，接著進行冷凝器真空抽完作業，然後進行控制棒抽棒，整個起動作業5天，然後逐步升載，估計3月29日就能滿載發電。以核能全天候發電來說，剩下9個月可發電到65億度電。

核二是在2016年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機，修復後，依立法院教育委員會決議，須向該會報告才能起動，但教委會遲遲不排定，導致2號機一拖就是1年10個月，直到行政院長賴清德指示再轉，台電上周才向立院完成報告。

由於核三1號機下月3日起將進行45天歲修，一下少掉95萬瓩容量，使4月到5月中旬前備轉容量率掉到5％左右，亮起供電警戒橘燈。現在核二2號機重新加入供電行列，可謂及時雨。

台電表示，核二2號機可增加2.7％備轉容量，歸隊後原可讓備轉容量超過安全的7％，但目前已調度做為緊急發電機組的基隆協和電廠兩部老燃油機組，因其有每年備轉率6％以上不得超過720小時運轉時數限制，當核二2號機加入後，就會讓協和這兩部燃油機組休息，預估4月整體供電備轉容量率約在6％以上。

(中國時報)

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