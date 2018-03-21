新聞透視－千錯萬錯 都是別人的錯

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中國時報

環保署副署長詹順貴於深澳發電廠擴建案投下贊成票引發撻伐，儘管他一再強調該機組已降低汙染，但該案對深澳灣的環境影響卻隻字未提；詹順貴以環保鬥士之姿，帶著環團期望入閣，近2年來各種爭議案卻在他手中一一過關，深澳電廠這關鍵一票，正反映換了位子換腦袋，政治力凌駕了一切，面對外界的抨擊，充分展現「千錯萬錯都是別人的錯」。

詹順貴不斷強調，深澳電廠是環差案經過前後比較，認為該案的確有降低汙染，符合通過要件，但12年過去，時空背景已然不同，環境汙染狀況加劇，拿2006年通過的環評標準來當比較基準，而非和現行舊電廠相比，豈非荒謬；一般有環保概念的人都無法認同此一觀點，更何況是自詡是環保鬥士的人呢？

環評委員對案件意見分歧並非罕見，前環保署長沈世宏時期，大會更曾進行至晚上11時，足見重大爭議案就是需要經過充分討論，詹順貴過去曾任環評委員，進入環保署更將近2年，已非新手，此次又怎會犯下這種未獲共識的失誤？

詹順貴無視補件再審等選項，強力要求就通過、重啟環評2選項進行表決，又說現行制度下無法選擇重啟環評，令人費解。過去環評大會又何曾見過在表決平手時，直接交由主席投票決定這種主導性強烈的作法？

而當初專案小組指卸煤碼頭從番仔澳灣移到深澳灣，認為對深澳灣原生物生存條件影響加重，才建議重啟環評，但此次政府將話題聚焦於機組燃放問題，抑或是重啟環評不符要件等法律見解，生物影響隻字未提，何嘗不是模糊焦點。

當初詹順貴以環保鬥士之姿入主環保署，環團對他寄予厚望，卻帶來一次次的失望，棕櫚濱海渡假村、大潭電廠等重大爭議環差案，都在詹順貴手中通過，環保鬥士成了環境殺手。

要2025年非核家園、要乾淨不燃煤的藍天、又要穩定供應無虞且費用低廉的電價，這3者本就難以兼得，政府能源政策錯亂，配套不足，都展現在詹順貴這難以自圓其說的贊成票，也讓人民看見了，政治力凌駕一切的結果。

(中國時報)

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