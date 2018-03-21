空汙雪上加霜 反中火增燃氣 盧秀燕號召民眾站出來

2018年03月21日 01:06 中國時報 張妍溱 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台中火力發電廠將新增2部燃氣機組，引起地方反彈，國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，根據台電提供的統計資料顯示，民進黨執政後主張「非核家園」，卻無妥善的「替代方案」，2016年因降低核能發電量，短缺46.82億度電力，2017年發電量較前年短缺89億度，短缺的電力以火力燃煤發電方式來替代，卻造成空汙。

反空汙公投案連署發起人盧秀燕說，每人每天都要呼吸，是最基本的權利，民進黨政府已採取錯誤能源政策，台中火力發電廠原10部燃煤機組「火力全開」發電，讓台中市空汙日趨嚴重，若增加2部燃氣機組，12部通通上場，空汙問題恐令人難以想像，為了乾淨的空氣品質，呼籲大家站出來連署，讓政府聽見人民的聲音。

國民黨彰化縣長參選人、立委王惠美認為，用「公投綁大選」形容年底公投，是低估民眾對於行使直接民權的意義，空汙問題嚴重，已是全民無法忍受，利用這次公投直接向火力全開的蔡政府表達心中不滿，才是公投的意義所在。

王惠美質疑，經濟部聲稱中火新機組完成後，舊有機組就停機，但台灣現在電力供應就像在走鋼索，天曉得什麼時候又會缺電？讓台中火力發電廠新增設兩組燃氣機組可用，對飽受空汙危害的中部人來說，無疑是雪上加霜。

王惠美說，除持續反空汙連署，獲得更多關心自己與下一代健康的民眾支持外，也將在立院強力關注中部空汙議題，必要時將結合鄰近縣市的力量，不惜走上街頭，讓蔡政府知道反對空汙的決心！

(中國時報)