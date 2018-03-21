拒用肺發電 羅東鎮長發動連署

2018年03月21日 01:06 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙20日發動「萬人連署‧宜蘭人怒吼！」行動，她認為，政府開放深澳電廠是增加汙染、不顧國人健康，政府不應讓國人用肺發電，她將在4月14日發動連署，反對深澳設立燃煤發電廠。

深澳電廠環差過關，日後一旦啟用，恐連帶影響宜蘭縣空氣品質，代理縣長陳金德上周怒嗆：「我們不接受這份環差報告」，不料，陳隨後又改口為在2025年非核家園目標不變、不能加劇宜蘭空氣汙染兩大前提下，有條件支持中央政策，態度明顯軟化。

林姿妙表示，全世界趨勢就是減少、淘汰燃煤發電，但政府卻要在這時候開啟深澳燃煤發電，做法與國際趨勢背道而馳，造成的空氣汙染將讓附近6縣市、900萬人受害，宜蘭更是首當其衝。

林姿妙指出，宜蘭縣是屬於三面環山的畚箕型地形，汙染進來的話很難出去，宜蘭擁有好山好水，是祖先給我們最好的財產，倘若連宜蘭的好山好水都守不住，誰願意來宜蘭呼吸髒空氣，該如何去談宜蘭觀光發展？又哪來的觀光大縣？

她嘆說，很多宜蘭縣民都與她有一樣的想法，都擔憂深澳電廠造成宜蘭的空氣汙染，也煩惱會影響到身體健康，不少鄉親得知她要發動連署後，紛紛響應並表達反對電廠的立場。

林姿妙表示，連署除了廣邀眾人簽名外，還可透過網路平台連署，相信一定會有很多人參與反對燃煤電廠，宜蘭縣更要全力來把關並讓環境可以更好，希望透過連署讓政府能審慎評估。

林姿妙陣營在全縣掛上20多面的「萬人連署‧宜蘭人怒吼！」看板，強調「反對深澳燃煤‧拒絕用肺發電」，以及拒絕PM2.5等訴求，連署時間是4月14日下午1時到晚間9時，地點在羅東中山公園。

(中國時報)