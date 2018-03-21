解除漁業黃牌 最快今亮牌

2018年03月21日 01:06 中國時報 楊騰凱 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

台灣從2015年10月遭歐盟列為非法捕撈漁業（IUU）不合作黃牌警告國家，至今未除名，對台灣國際形象與遠洋捕魚權造成不利影響。漁業署在去年推出《新漁業三法》，將漁船違規罰款上限從15萬元漲至3000萬元，盼台灣漁船不再違規，歐盟官員13日訪台查訪，了解我方改善情形，最快今可望揭曉黃牌可否解除。

去年希望落空 今年趨保守

歐盟官員13日起，來台9天查訪，今日結束行程，最快今可知道查訪結果，但正式報告預計在10天內出爐。去年歐盟官員來台時，漁業署樂觀認為可解除黃牌，最後黃牌仍摘不掉，碰了一鼻子灰，漁業署長黃鴻燕今年態度明顯轉趨保守。

黃鴻燕表示，現在要評斷黃牌能否解除，其實還太早，畢竟來台官員不見得能代表歐盟做決定，就算他說可解除，但歐盟最後可能傳來不同結果，目前也無法確定歐盟何時會正式通知，「執著於黃牌其實沒有意義」，台灣該做的改變還是要做，以符合國際規範。黃鴻燕表示，台灣已努力改革，對漁船管理非常嚴謹，漁船都被漁業署叮得滿頭包，現在超級守規矩，確保不會再發生問題，台灣很願意打擊非法、未報告及未受規範漁業，也很樂意和非政府組織合作。

但是綠色和平昨指出，去年2月至5月間於模里西斯共和國調查時，發現至少有10艘台籍漁船未登記於印度洋鮪類委員會（IOTC）2017年的授權漁船名單，此外另有5艘由台灣人經營的權宜船可能未登記，疑似已長時間未經核准在印度洋從事漁撈作業，呼籲漁業署積極打擊非法，讓台灣脫離黃牌。

積極打擊非法 脫離警告牌

漁業署對此回應，環團提報的名單部分有核准，部分則可於核准名單中找到拼音相近的船名，懷疑環團資料有誤導致烏龍。

但綠色和平資深媒體與推廣主任李芳怡反駁，指出就算是IOTC名單在去年6月更新後出現新漁船名，但去年2~5月間這些漁船未在名單上，這段期間作業難道沒有違規問題？至於字母不同部分，綠色和平指出船名都有拍照存證再三比對，應該不會有抄寫錯誤的問題。

(中國時報)