台漁船涉虐漁工 恐成摘牌變數

2018年03月21日 01:06 中國時報 陳彥宇 、 陳建瑜 ／專訪 ／專訪

英國環境正義基金會副執行長Max Schmid指出，台灣漁業仍有漁工人權、延繩釣混獲等問題。（王英豪攝）

在歐盟官員抵台訪查的期間，英國環境正義基金會副執行長史密特（Max Schmid）亦來台訪問，他接受本報專訪時，呼籲我政府修法改善非法漁業，及提升漁工人權。他強烈建議我政府應執行《漁撈工作公約》，以保障漁工勞動權益及薪資條件，歐盟已要求所有會員國須遵守該公約。

涉外人士則透露，持續有國際非政府組織（INGO）向歐盟施壓，人權問題恐成能否解除黃牌的變數之一。

總部設於倫敦的環境正義基金會（Environmental Justice Foundation，EJF），是關注海洋環境與人權議題的非政府組織，他們在2016至2017年間，以18個月查訪逾10位曾在台灣遠洋、沿近海漁船上工作的印尼、菲律賓等國漁工，發現他們都曾受暴力虐打，日以繼夜在狹小的漁船上工作，薪水還遭苛扣、甚至有人說領不到薪水，相關調查並製作成影片《剝削和非法：台灣漁船的黑暗真相》，已於13日線上在向全球發布。

「台灣的問題特別困難！」史密特說，台灣擁有近1800艘遠洋漁船，在世界各大海域捕魚，難以妥善管理。另有上百艘由台人投資，但註冊在法規較為鬆散國家的權宜船。

雖然台灣已施行《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》，也願承諾改革，但剝削漁工、非法漁業等狀況仍未顯著改善。其發布的影片更揭露，部分漁船竟透過運輸船「更換」漁工。史密特說，船艙狹小、髒亂的生活空間更屢見不鮮。相關問題包括綠色和平或其他台灣NGO也相當關注。

史密特訪台已拜會漁業署等單位，建議政府應執行《漁撈工作公約》，該公約重點在漁業如何確保合理的勞動與聘僱條件，以及如何應用追蹤系統查驗漁產來源。史密特強調，歐盟當然希望各國都注意漁工人權問題；環境正義基金認為改善非法漁業與提昇漁工人權密不可分，應合併處理不能分開。

涉外人士則分析，雖然歐盟對遠洋漁業作業問題並未涵蓋「漁船移工」，但歐盟基於人權問題，且部分NGO團體不斷向歐盟施壓，可能成為今年我國從黃牌警告名單上解除的變數。

(中國時報)