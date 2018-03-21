加入CPTPP靠日掛保證 核食成關鍵

2018年03月21日 01:06 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台灣盼加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)第二輪談判，中經院WTO中心副執行長李淳指出，關鍵是日本是否能當台灣的「保證人」，而台灣如何處理「核食」將是關鍵，他建議未來若開放，政府應向日本爭取分階段進行，以建立台灣民眾信心，並測試邊境查驗的能力。

11個國家在3月初正式簽訂CPTPP，近來也引發台灣政壇討論，是否能在第二輪加入。綠邱志偉昨舉行公聽會，討論台灣加入CPTPP的可能。

經濟部次長王美花昨指出，申請CPTPP可以國家及「個別關稅領域」身份，「個別關稅領域這名詞對台灣是非常明顯的字眼」，台灣要加入CPTPP，若要11國同意，雖困難度很高，但也不是沒機會；一旦可順利加入，就等同與11國簽訂FTA，穩固台灣在亞太地區的供應鏈。

李淳分析指出，加入CPTPP的兩大挑戰是日本與中國大陸的態度。日本是CPTPP的會員國，外界都期待日本為台灣擔任保人，但台日之間的核食問題恐衍生複雜問題。大陸國台辦新任主任劉結一，也可能運用他在聯合國經驗，讓台灣的國際處境更困難，也是另一個關鍵。

邱志偉追問，核食問題是否影響日本支持的關鍵？李淳說，WTO在上月判韓國因福島事件禁止進口日本水產敗訴，理由是韓方處置有「過當」與「歧視」之嫌，此判決給予台灣明確的檢討方向。

李淳說，台灣對核食的限制範圍除了福島還有周邊5縣市，但其中的千葉縣比東京還南端，距離出事的核電廠有7、800公里遠，這樣就好像是「貢寮出事，卻禁止屏東產品」，直言台灣非得鬆綁不可。

但李淳強調，鬆綁不代表犧牲食安，只要能證明日本食品的風險較高，任何組織或國家都不能反對採取嚴格的監測。

(中國時報)