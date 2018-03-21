新聞透視－自豪民主自由 海上人權不及格

2018年03月21日 01:06 中國時報 陳建瑜 、 陳彥宇

台灣四面環海，倚賴海洋維生，漁業是重要經濟命脈，但是多年來，政府縱容不良船東虐待、苛刻外籍漁工，已經到惡名昭彰的地步，致使台灣國際聲譽減損，實在不是進步國家的表現。

海洋不比陸地，各國都難以觸及管理，即使有《海洋法》等國際公約，但亦難有約束力。科技所賜，各國漁業單位雖能掌握漁獲量、漁船位置與路徑等，唯獨對漁工遭遇無法獲知。

就如同各NGO調查顯示，台灣確實對外籍漁工的管理，出現問題，但農委會只在歐盟祭出黃牌警告後，才趕緊設法加強非法捕撈的執法規範，如此被動到要在外部力量下做改變，莫怪INGO想訴求歐盟，別輕易拿開黃牌，否則無法促使台灣改善。

比較《國際勞工組織漁撈工作公約》與台灣的《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》。台灣都低於國際標準，以月薪為例，國際公約明訂最低薪資為614美元，我卻是規定450美元，還有漁工反映根本拿不到錢。

另方面，政府推動「攬才」，只考慮到高科技或高附加價值產業，卻忽略漁業基層人力。外籍移工簽約上的保障與權益也不足，不斷傳出台灣虐待外籍漁工或販賣人口傳言，台灣一向自豪民主人權，難道不該為此深自省思？在不重視漁工人權的聲譽下，還有誰願意為台灣漁船工作？

如今面對INGO、NGO質疑，台灣剝削外籍漁工、藐視人權，呼籲盡速改善。政府倘若充耳不聞甚至虛應故事，未針對法制面及結構性問題進行實質修正，要求船公司善待漁工，受影響的，不只是台灣的國際聲譽，台灣的漁業根基更可能因此動搖。

(中國時報)