WHA堅持一中 我獲邀機率更低

2018年03月21日 01:06 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

對於今年5月舉行的世衛大會（WHA），知情人士坦言，「拿到（邀請函）機率非常低，比去年還低」，大陸對我參與國際組織打壓力度加大，不僅我與世衛（WHO）祕書處人員見面僅能「不期而遇」，友我國家高層當面向WHO幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）進洽，也被以「一中原則」等理由回絕。

今年WHA預計從5月21日起舉行6天，知情人士表示，不論台灣是否獲得WHA邀請函，衛福部長陳時中都將率團赴日內瓦，與友邦及理念相近國家舉行場外雙邊會談。若台灣最後沒有受邀，「不排除使用任何可以的回應方式」。

據悉，大陸施壓友我國家「不可以協助台灣、不得跟台灣官員見面、不得在WHA期間協助台灣」，逼使台灣今年回應力度加大，知情人士直言，若連續兩年台灣都無法受邀，擔心這將成為「新常態」，但這其實也是「變態」。

今年美等友好國家繼續為我洽談，重要高層曾當面向譚德賽表達，希望今年發邀請函給台灣，讓台灣再以觀察員身分出席WHA，但譚德賽直接答覆，依據「一中原則」、「聯合國2758號決議」及「WHA通過25.1決議案」等理由拒絕。

知情人士還指出，11位友邦在日內瓦去年自發性成立「台灣之友」，為我爭取出席，今年也將聯合進洽譚德賽，表達台灣參與WHA的訴求。僑委會已動員僑胞寫信給各國衛生部長、國會議員，請他們寫信給譚德賽促使台灣參與WHA。

(中國時報)