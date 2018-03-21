毛豆變綠金 外銷額上看25億

2018年03月21日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

日本人喜好以毛豆當下酒菜，台灣毛豆看準商機持續進攻日本市場，近年打趴大陸、泰國等競爭對手，使毛豆化身成「綠金」，連續10年奪下日本市占冠軍。去年台灣毛豆外銷額達23.6億，今年則上看25億，可望寫下歷史新高。

外銷24國 占日本市場近半

高雄農改場表示，毛豆去年外銷數量達3萬7591公噸，外銷貿易額達8055萬美元（約新台幣23.6億元），較前年成長了8.1％，創下27年來新高。其中銷往日本占85.4％，其餘則銷往美國、加拿大等24國。台灣毛豆史上外銷最好的成績是1990年，當時因大陸、泰國等競爭者尚未興起，金額曾高達8435萬美元（新台幣24.7億元），量則為4萬2046公噸。

品質勝出 打趴大陸、泰國

高雄農改場指出，台灣毛豆在日本的市占率達44.8％，已連續10年稱霸日本市場，是競爭對手泰國及大陸的1.62及2.05倍，雖然毛豆產品外銷日本仍需課徵6％關稅，但台灣毛豆以品質把關及品種創新研發勝出，不必削價競爭，每公斤平均價格為日幣251元（約新台幣69元），比大陸產品高了29.5％。

農改場表示，現已在高屏地區推動「毛豆大農場機械化生產技術」，輔導豆農往企業化發展，促成6家冷凍食品公司投資24億元擴廠，創造上千個就業機會，從田間採收到工廠加工，可在4小時內完成，確保品質新鮮，提升台灣毛豆產品在國際的競爭力。

產官學攜手 拚出好成績

由於日本及歐美市場的銷售量持續成長，台灣毛豆外銷額今年上看8500萬美元（新台幣24.9億元），可望寫下史上新高。

農改場場長林景和指出，農委會每年均輔導冷凍蔬果工業同業公會及毛豆加工業者參加「日本東京國際食品展」，並積極爭取外銷訂單，也推出「高雄9號─綠晶」等高產優質毛豆品種，授權給產業界應用，近年來台灣毛豆產品外銷成績亮眼，是產、官、學合作打拚得來的成果。

(中國時報)