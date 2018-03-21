清明5天連假 國道0-5時不收費

2018年03月21日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

今年清明連假共5天，交通部高速公路局表示，清明連假塞車程度預估僅次於春節假期，是平常1.5倍。連假期間，國道0至5時暫停收費，並實施高乘載路段，且將首次封閉國1虎尾北上匝道。另為鼓勵民眾提早掃墓，將提前2周在周末推出通行費8折優惠。

高公局指出，清明連假每天0時到5時國道全線雙向暫停收費，比去年清明連假每天多1小時，其餘時間將採單一費率；3月24日、25日和4月1日等清明連假前2周的周末假日，國道通行費8折優惠，希望民眾可提早掃墓。

高乘載管制則為4月4日上午7時到中午12時，西部國道國1內湖到頭份、國3木柵到香山各交流道南下入口匝道。國5則將於4月4日到6日上午7到中午12時，南港到石碇南下交流道各南向入口；4月6日到8日下午3時到晚間8時，蘇澳到頭城各交流道北上入口匝道。

4月4日到6日0時到24時，將封閉國1平鎮系統及埔鹽系統的南下入口匝道；4月6日到8日，0時到24時封閉國1虎尾以及埔鹽系統北上入口匝道，這是首次封閉虎尾匝道；另國3名間雙向入口及竹南北上入口匝道也將封閉。

高公局科長蔡明哲指出，清明節5天連假中，南下最高峰將落在連假第一天，南下交通量全日為70百萬車公里；北上車流最大量將出現在收假倒數第2天4月7日，全天北上交通量有68百萬車公里；雙向交通量最塞的一天是清明節，全天雙向為128百萬車公里。

另台鐵局昨開賣清明節連假車票，花東車票依然搶手，4月3日上午8時至5日中午12時的長途自強號，及4月7日至8日自強號座位已售完。西部幹線台北往高雄、高雄往返台東方向，尖峰時刻售完。高鐵共加開255班次列車，日前車票開賣熱門班次較為客滿，將再加開9班加班車，3月22日凌晨開賣。

離島航班部分，4月3日至5日，台灣往離島去程，及回程7日8日都已客滿，旅客如果想搭乘可能要碰運氣，或是日期提早或延後。

(中國時報)