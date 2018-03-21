嘉義5.2地震 未來2周有餘震

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中國時報
╱綜合報導

地牛翻身！20日傍晚嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.2地震，嚇壞不少民眾，有人奪門而出，有人在臉書留言「超有感」，幸好搖晃時間短，未傳出災情。氣象局指出，該地區本就是地震頻繁區，去年曾發生規模5.1地震，評估未來2周恐再發生規模3至4的地震，須特別留意。

昨日傍晚5時22分，雲嘉南地區民眾感受一陣天搖地動，中央氣象局隨即發布地震資料，地震震央位於嘉義縣政府東偏南方30.7公里，深度為17.9公里，嘉義縣大埔、台南市楠西達最大震度5級，嘉義市、高雄市桃源4級，雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、台南、屏東縣三地門3級，台中市霧峰、高雄市、澎湖馬公市2級。

大埔鄉長黃國明表示，許多居民「嚇了一大跳」，幸好地震搖晃時間不久，他感覺約2、3秒，若時間再拉長，恐怕就會傳出災情。他說，通常主震後會有零星餘震，不知道什麼時候發生餘震，居民要「提心吊膽」過日子了。

也有民眾在地震後馬上在臉書PO文，有人說自己「瞬間軟腳」，也有民眾說自己人在9樓，搖到頭都暈了；台南新營農民沈俊源送貨到賣場時，被掉落的天花板砸中頭部，所幸無大礙。

台灣高鐵因地震一度停駛檢修，誤點時間最長約1小時。

氣象局代理主任陳國昌解釋，一般而言，只要地震深度超過10公里就很難判斷是否屬於斷層面所影響，此次震央位於觸口斷層最南端的東邊，但深度將近18公里，看來跟斷層關係不大，較有可能是因為地底下的破裂帶，也就是盲斷層所造成。

(中國時報)

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