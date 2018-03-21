包租公年收1.5億 繳298萬

2018年03月21日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

健保各項補充保費王

健保署昨日公布去年健保補充保費收費情況，總收入達447億，較前年增加4億。主要為雇主發的平時及年終獎金較前年多，補充保費因而多挹注了12億元，顯示景氣較好；台北市信義區一名70歲「包租公」，去年租金收入逾1億5600萬，繳了298萬，也蟬聯5年「補充保費王」。

健保自2013年開始收補充保費，去年因健保費率調降，補充保費費率亦跟著由2％下降至1.91％，另亦全面放寬利息、股利、租金及執行業務收入扣費門檻，一律由5000調高至2萬，原本預料會衝擊健保補充保費收入，使得去年的收費狀況受到外界矚目，卻出現逆勢成長的情形。

健保署承保組科長李春娥表示，去年補充保費收入，以股利所得91.3億最高，其次為獎金56.2億。若與前年相較，成長比最高的是執行業務收入，多了5000多萬，其次是獎金3.2億，股利所得1.6億。李春娥分析，執行業務收入多為律師、會計師或是建築師所申報，有可能案子去年結案進帳，至於獎金及股利則是受惠去年景氣不錯及股市上萬點貢獻。

負成長最多的是利息收入，去年較前年負成長56.97％、少收13.2億，其次是兼職所得-2.07％、少收3500萬。李春娥指出，利息及兼職所得因超過2萬的人數本來就不多，直接受到扣費門檻上調衝擊影響。

李春娥表示，單項繳費最高者都是男性，年齡落在40至70歲間。在「兼職」補充保費部分，繳最多的是新北市新店區50歲男性，去年共有154筆兼職所得合計收入1億785萬，繳補充保費206萬，推測可能是一名獨立董事。

「股利」補充保費繳最多的是台北市中正區70歲男性，股利收入8691萬，繳166萬補充保費。「執行業務收入」補充保費繳最多是高雄市左營區40歲男性，執行業務收入有5916萬元，繳113萬補充保費，可能是律師、會計師或是醫師。

「獎金」補充保費最高是新北市雙溪區的60歲男性，收入有5130萬，補充保費繳98萬，可能是一名超級營業員；「利息」補充保費繳最高是新北市新莊區60歲男性，利息收入4031萬，補充保費繳77萬。

(中國時報)