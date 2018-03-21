包租公年收1.5億 繳298萬

2017年健保補充保費收入情形

友善列印
中國時報
／台北報導
健保各項補充保費王

健保署昨日公布去年健保補充保費收費情況，總收入達447億，較前年增加4億。主要為雇主發的平時及年終獎金較前年多，補充保費因而多挹注了12億元，顯示景氣較好；台北市信義區一名70歲「包租公」，去年租金收入逾1億5600萬，繳了298萬，也蟬聯5年「補充保費王」。

健保自2013年開始收補充保費，去年因健保費率調降，補充保費費率亦跟著由2％下降至1.91％，另亦全面放寬利息、股利、租金及執行業務收入扣費門檻，一律由5000調高至2萬，原本預料會衝擊健保補充保費收入，使得去年的收費狀況受到外界矚目，卻出現逆勢成長的情形。

健保署承保組科長李春娥表示，去年補充保費收入，以股利所得91.3億最高，其次為獎金56.2億。若與前年相較，成長比最高的是執行業務收入，多了5000多萬，其次是獎金3.2億，股利所得1.6億。李春娥分析，執行業務收入多為律師、會計師或是建築師所申報，有可能案子去年結案進帳，至於獎金及股利則是受惠去年景氣不錯及股市上萬點貢獻。

負成長最多的是利息收入，去年較前年負成長56.97％、少收13.2億，其次是兼職所得-2.07％、少收3500萬。李春娥指出，利息及兼職所得因超過2萬的人數本來就不多，直接受到扣費門檻上調衝擊影響。

李春娥表示，單項繳費最高者都是男性，年齡落在40至70歲間。在「兼職」補充保費部分，繳最多的是新北市新店區50歲男性，去年共有154筆兼職所得合計收入1億785萬，繳補充保費206萬，推測可能是一名獨立董事。

「股利」補充保費繳最多的是台北市中正區70歲男性，股利收入8691萬，繳166萬補充保費。「執行業務收入」補充保費繳最多是高雄市左營區40歲男性，執行業務收入有5916萬元，繳113萬補充保費，可能是律師、會計師或是醫師。

「獎金」補充保費最高是新北市雙溪區的60歲男性，收入有5130萬，補充保費繳98萬，可能是一名超級營業員；「利息」補充保費繳最高是新北市新莊區60歲男性，利息收入4031萬，補充保費繳77萬。

(中國時報)

嘉義5.2地震 未來2周有餘震

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。