物價上漲預期 創6年新高

衛生紙漲價引發的物價上漲效應發威，國泰金公布3月國民經濟信心調查，民眾對近期物價上漲的感受明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下6年新高。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

衛生紙漲價引發全台搶購熱潮，電價調漲方案緊接出爐，民眾已深刻感受到物價蠢蠢欲動的壓力；國泰金控昨公布3月國民經濟信心指數，物價上漲預期指數來到88.99，創下近6年新高，國泰金表示，在經濟信心轉趨保守下，又遇上通膨預期上揚的氣氛，整體消費意願出現明顯下滑趨勢。

國民經濟信心保守

國泰金經研處協理陳欽奇表示，民眾對近期物價上漲的「感受」及「預期指數」同步明顯攀高，推估與近期衛生紙調漲有關。根據國泰金經濟信心指數調查顯示，3月「物價上漲預期指數」為88.9，較2月的77.6相比，明顯提高11.3，創2012年6月以來調查結果新高；另外，民眾認為物價上漲「感受指數」同樣來到88.9，也創下近年新高水準。

在通膨(CPI)預估上，陳欽奇表示，有62.4%的受訪者認為，今年通貨膨脹率會超過1.1%，對CPI平均預期值為1.33%，略高於主計總處1.21%的預估值；元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，從官方的統計數字來看，台灣還看不出通膨(2%以上)的壓力，但民眾實際感受經常與官方數字有差距，物價指數計算的公正性已受到挑戰。

美國升息牽動台股

民眾不僅對物價感到壓力，在美國貿易戰、金融市場不確定風險下，對台股、經濟前景的看法皆都轉趨保守，有近4成認為台股未來半年將會下跌，而牽動台股走勢最主要的因素是「美國升息步調與幅度」，同時對今年台灣經濟成長率平均預期值僅2.17%，較主計總處的2.42%略偏保守。

(中國時報)

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