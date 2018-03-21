台新金抗寶佳 董事席次減至7席

2018年03月21日 01:06 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

正面開戰！寶佳資產覬覦台新金，引爆全面反撲，台新金昨日召開董事會，將董事席次從9席縮至7席，大幅拉高寶佳進軍台新金董事會的門檻，也被視為以台新金董事長吳東亮為首的公司派大反擊，寶佳若無法結合外界勢力，最差恐怕連一席董事都拿不到。

目前台新金有9席董事，以股東會出席率9成概算，選上1席董事至少得持股9％，寶佳剛好「低空飛過」；董事席次降到7席以後，選上一席平均得持股11.3％，這對持股不到1成的寶佳將是難以跨越的門檻，陷入進退維谷。

在台新金之前，曾以「縮減董事席次」打經營權保衛戰的是中信金。目前台新金9席董事（6席一般董事、3席獨董）全由吳東亮掌控，但寶佳不斷放話，展露進軍董事會野心，這讓吳東亮不得不出狠招，轉守為攻。

台新金高層表示，縮減董事席次後，有助設立停損點，代表本次改選最多只會掉1席，且若金管會不允許寶佳持股台新金超過10％，寶佳就無法加碼，若未積極徵求委託書，「最差的結果，寶佳連1席都拿不到」。

相關人士透露，原本吳東亮對寶佳「還沒有那麼感冒」，但寶佳少東林家宏多次公開表達，想參與台新金經營，甚至喊出「挑戰2席董事試試看」，吳東亮不得不出招自保。

面對台新金火力全開，全力反撲，頗有要寶佳斷念的味道，市場上傳出消息，寶佳可能會調整策略，因同時持有永豐金近10％股權，可能轉向到全力取得永豐金董事席位上。

(中國時報)