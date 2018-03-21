《銀行法》將增訂金金分離條款

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中國時報
／台北報導

優化金融業公司治理，金管會主委顧立雄昨日首度表態指出，《銀行法》將設金金分離條文法源依據，做原則性規範，並針對銀行健全經營授權用準則處理；至於專業董事從自然人做起等規範，將依資產規模循序漸進納管，「一兆是蠻好的界線。」

顧立雄昨赴台企銀參加「107年度關懷與服務中小企業暨提升財務競爭力」研討會後表示，《銀行法》修法將鎖定「金金分離」與「自然人董事」兩大主軸，其中自然人董事設置條文將在4月揭露。

顧立雄指出，《銀行法》修正案，將納入適用金金分離的條文，做原則性規範，攸關銀行的健全經營上，則擬在法條中授權，用一個準則處理。

對於會否要求專業董事從自然人做起？顧立雄表示，原則上會循序漸進，由一定資產規模以上開始，然後有一個比較加強的要求，是思考方向。

在金管會明赴立院財委會報告中，顧立雄在「優化金融業公司治理」上，提出產金分離及金金分離的政策規畫，他指出，為持續推動產金分離，金管會將透過法令，規範負責人兼職、對單一產業投資比率，及大股東適格性的審核等，避免產業與銀行或金控過度密切連結，致非金融相關事業經營波動風險影響銀行或金控的健全經營，同時避免非金融相關事業不當集中資源於個別金融集團，影響產業內公平競爭。

推動金金分離部分，顧立雄指出，如企業集團投資金融機構，持股比率如未逾10％，且不取得董事席位介入經營，屬該集團單純財務投資，將無特別限制，但企業集團如欲取得董事席位介入經營，避免違反競業禁止及產生利益衝突，該集團得參與經營的金融機構家數擬以1家為原則。

政府為大股東的公股銀行，因其指派法人董事代表人代表政府利益，較不易有利益衝突問題，惟相關代表人的選任，顧立雄認為，宜由外部人兼任被投資金融機構的董監事。

(中國時報)

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