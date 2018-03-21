陸資對台投資 前2月衰退25％

2018年03月21日 01:06 中國時報 王玉樹 /台北報導 /台北報導

經濟部投審會昨公布今年前2個月僑外資與陸資投資統計，雖然各繳出12.7億與8202.7萬美元金額，號稱比去年同期各增1.2與1.3倍，但是如扣掉日商伊藤忠商社收購101股權與鴻海集團內部股權轉移投資，前者實際僅成長6%，後者則是反衰退25.6%，顯見外、陸資來台並無表象上亮眼。

根據投審會統計，2018年1至2月核准僑外投資件數為500件，較上年同期增加10.38％；投(增)資金額12.7億美金，較上年同期增加1.2倍。陸資來台投資件數22件，較上年同期減少18.52％；投(增)資金額計8202.7萬美元，較上年同期增加1.3倍。

看似陸、外資投資金額成長表現亮眼，但是其中最大兩筆投資不是收購股權，就是集團內部組織控股調整，算不上是大型投資案。例如外資增加，主要是2月日商伊藤忠商事株式會斥資6.65億美元，來台收購37%股權關係，扣掉這筆錢，前兩個月外資投資金額剩下6.05億，比之去年同期成長縮水到只有6%。

陸資同樣有這情況，扣掉1月陸商富士康工業互聯網（FII）透過新加坡商以美金5,604.6萬美元，收購鴻海旗下鴻佰股權。實際前兩個月陸資投資金僅2598.1萬美元，慘退25.6%。

投審會組長楊淑玲指出，外資來台投資進行併購，雖然就業上不如設廠效益大，但經濟發展國家外資移動很多也是用在併購，即使併購仍有其國際性效益。且去年外資金額是10年來第三高，基期也比較高。至於陸資投資衰退，有很多廠商反映是大陸進行外匯管制，資金匯不出來所致。

另外，在對外投資方面，今年前2個月共有82件，較上年同期增加6.49％，金額7.4億美元，較上年同期減少1.92％。對中國大陸投資共有105件，件數較上年同期增加1.4倍。金額6.2億美元，較上年同期減少5成，則顯示資金外移速度也減緩。

(中國時報)