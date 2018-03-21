陸資對台投資 前2月衰退25％

友善列印
中國時報
/台北報導

經濟部投審會昨公布今年前2個月僑外資與陸資投資統計，雖然各繳出12.7億與8202.7萬美元金額，號稱比去年同期各增1.2與1.3倍，但是如扣掉日商伊藤忠商社收購101股權與鴻海集團內部股權轉移投資，前者實際僅成長6%，後者則是反衰退25.6%，顯見外、陸資來台並無表象上亮眼。

根據投審會統計，2018年1至2月核准僑外投資件數為500件，較上年同期增加10.38％；投(增)資金額12.7億美金，較上年同期增加1.2倍。陸資來台投資件數22件，較上年同期減少18.52％；投(增)資金額計8202.7萬美元，較上年同期增加1.3倍。

看似陸、外資投資金額成長表現亮眼，但是其中最大兩筆投資不是收購股權，就是集團內部組織控股調整，算不上是大型投資案。例如外資增加，主要是2月日商伊藤忠商事株式會斥資6.65億美元，來台收購37%股權關係，扣掉這筆錢，前兩個月外資投資金額剩下6.05億，比之去年同期成長縮水到只有6%。

陸資同樣有這情況，扣掉1月陸商富士康工業互聯網（FII）透過新加坡商以美金5,604.6萬美元，收購鴻海旗下鴻佰股權。實際前兩個月陸資投資金僅2598.1萬美元，慘退25.6%。

投審會組長楊淑玲指出，外資來台投資進行併購，雖然就業上不如設廠效益大，但經濟發展國家外資移動很多也是用在併購，即使併購仍有其國際性效益。且去年外資金額是10年來第三高，基期也比較高。至於陸資投資衰退，有很多廠商反映是大陸進行外匯管制，資金匯不出來所致。

另外，在對外投資方面，今年前2個月共有82件，較上年同期增加6.49％，金額7.4億美元，較上年同期減少1.92％。對中國大陸投資共有105件，件數較上年同期增加1.4倍。金額6.2億美元，較上年同期減少5成，則顯示資金外移速度也減緩。

(中國時報)

新聞透視－兩岸關係冰點 中小企… 李克強5月訪日 會晤安倍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。