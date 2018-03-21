憂貿易戰衝擊 長榮海運備戰

2018年03月21日 01:06 中國時報 黃琮淵 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

經濟回溫對上貿易保護，誰占上風？長榮海運董事長張正鏞表示，保護主義興起，衝擊全球景氣復甦腳步，對於連動景氣的海運業，堪稱今年最不確定因子；但他也說，「其實大家都很聰明，可以找出解決的答案」，若能坐下來好好談，就可化解衝擊。

美國總統川普高舉「美國優先」大旗，宣布將長期對進口鋼鐵、鋁材分別課徵百分之25％、10％的關稅，點燃貿易戰火；不只於此，川普還預告將向他國課徵「互惠稅」，原因是美國面對8,000億美元的貿易逆差，已別無選擇。

長榮集團昨日舉行媒體春酒，相較於長榮航空對客運表現看好，喊出今年營收有望成長10％的「好心情」，堪稱景氣風向球的長榮海運，卻樂觀不起來，原因貿易戰當前，衝擊經濟復甦腳步，也對航運景氣投下變數。

「今年最大不確定性，是貿易保護主義興起。」張正鏞表示，若貿易戰真打起來，各國出口貨量變少，將造成貿易量下跌，對於長榮就會有影響，畢竟過去沒有太多經驗，能分析川普玩真玩假，所以寧可嚴陣以待。

張正鏞說，雖然過去幾次，貿易戰打到最後都是「和解」做收，但不可視為短空長多，或是雷聲大雨點小，因為美國為宣示決心，不知道這樣的「擺態期」有多久，可長可短，但只要美國有動作，全球都會受影響。

空運方面，長榮航空去年營收達1635.62億元，年增超過13％，長榮航空董事長林寶水表示，面對航空公司越來越多、油價也上漲，競爭激烈，因此長榮航空今年訂下目標，希望營收能成長4%以上。今年1、2月和去年同期比，已經有了近10%成長，3月也有類似幅度，今年展望樂觀。

林寶水說，長榮航空機隊愈來愈年輕，747客機現已全數除役，747貨機最晚今年或明年年初也會全數走入歷史。今年將引進2架787客機，也規畫引進777貨機，目前已有1架在服役，今年還將引進3架，希望能增加營收。

根據長榮航空規畫，787-9初期將先直飛日本、港澳等區域線，未來預計投入歐洲、澳洲等長程線，不過，北美地區仍將以目前使用的777機型飛航。787新機預計今年9或10月間交機。

(中國時報)