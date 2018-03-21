Uber自駕車撞死人 路試喊卡

Uber在美國亞利桑那州的自駕車測試，驚傳撞死過馬路行人意外，Uber隨後宣布暫停自駕車在北美地區的測試。（摘自ABC）

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中國時報
／綜合報導
Uber自動駕駛肇事衍生議題表

美國亞歷桑納州坦佩市（Tempe）18日晚間發生全球首起自動駕駛車輛死亡意外，一名49歲婦人疑似違規穿越馬路，結果遭一輛Uber（優步）自駕車撞倒，送醫後不治身亡。Uber已宣布暫時中止北美的自駕車測試計畫，事故責任歸屬仍尚待釐清。

肇事責任恐不在Uber

美媒報導，18日晚間10時左右，一台設定為自駕模式的VOLVO XC90休旅車以時速65公里向北行駛，結果意外撞上推著腳踏車穿越馬路的死者赫茲伯（Elaine Herzberg）。當時車上的44歲測試人員瓦斯奎茲（Rafael Vasquez）表示自己沒看見赫茲伯，車上的自動駕駛軟體也沒有及時偵測到前方有人。事後現場畫面顯示，赫茲伯的腳踏車被撞得嚴重變形，自駕休旅車則是車頭凹陷受損。

坦佩市警官艾爾寇克表示，赫茲伯「沒有走斑馬線，一走上車道就被撞到」。警察局長莫伊爾也指，從行車紀錄器影片看來，本次意外「不管是哪種（自駕或真人駕駛）模式都很難避免，因為她從陰影處出來，就突然走上車道」。警方初步認為，這起意外責任可能不在Uber，最終調查報告將呈交給馬里科帕郡（Maricopa County）檢察官辦公室，以追究事故責任。

Uber在意外發生後宣布，暫停坦佩、舊金山、賓州匹茲堡和加拿大多倫多的自駕車測試或乘客搭乘計畫。瑞典富豪汽車（VOLVO）也證實車上的自動控制軟體並非出自原廠。交通安全倡議人士則呼籲，應全面停止在公共道路上測試自駕車。

正值通過立法敏感期

Uber自2016年9月起，就在賓州匹茲堡展開自駕車測試計畫，截至去年底，Uber自駕車已行駛320萬公里，參與道路測試的自駕車共有100多輛。自駕車的意外事故也不算少見，去年3月，一輛Uber自駕車與民眾駕駛的車輛相撞，導致測試計畫一度喊停。

本次意外恰逢美國業者敦促國會通過開放自駕車的敏感時刻。Uber和Google母公司Alphabet旗下的Waymo公司本月16日才聯名發函，敦促國會「在未來幾周內」通過自駕車立法。近來走高的晶片股應聲大跌，Uber的合作夥伴輝達（Nvidia）大跌5.2％，博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）也分別下跌3.9％和3.7％。

(中國時報)

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