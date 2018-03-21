2018年03月21日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據南韓《中央日報》20日報導，韓朝、美朝首腦會談（文金會、川金會）即將在4月及5月接連登場，相關各國除了在南韓、美國之外，在歐洲的瑞典、芬蘭等地也紛紛展開摸索性接觸，朝鮮半島對話管道全面啟動。另外，美韓、日韓、陸日韓首腦會談也可能穿插舉行，圍繞北韓核問題，未來一、兩個月彷彿將上演「峰會接力賽」。

韓進一步力促文川會

美日韓三國的國安顧問，包括白宮國安顧問麥馬斯特、日本國家安保局長谷內正太郎及青瓦台國家安保室長鄭義溶，於17日至18日在舊金山會面，討論朝鮮半島無核化及文金會、川金會。青瓦台發言人金宜謙19日表示，「與會者一致認為，這次最重要的是不重蹈覆轍」，「未來幾周內，三方將保持密切合作」。

根據報導，南韓總統文在寅還希望能在4月底的文金會與5月底川金會之間，與美國總統川普舉行文川會，鄭義鎔和麥馬斯特可能也就此進行了協商。

在芬蘭半官半民對話

雖然北韓尚未正式對川金會發表官方立場，但是美韓朝三方已經開始在歐洲展開各種間接接觸。三國20日至21日在芬蘭赫爾辛基舉行「半官半民」對話，朝方派出外交部北美局副局長崔康一（音）參加，美方更派出凱瑟琳．史蒂芬斯和托馬斯．赫伯特等兩位前駐韓大使以及多位北韓問題專家，韓方則由前駐日大使申王玉秀、前駐陸大使辛正承及世宗研究所理事長白鍾天與會。有觀點認為，事實上北韓或已表達對美關係的態度及對核問題的立場。

文訪美後可能會安倍

此前，北韓外長李勇浩甫於15日至17日，在斯德哥爾摩與瑞典外長瓦爾斯特倫舉行了會談，據稱「討論了包括朝核、對朝制裁和釋放北韓扣留的美國人等問題」。瑞典為北韓的邦交國，一直充當北韓和國際社會之間的仲裁者。

南韓國立外交院教授申範哲（音）指出，在原「朝核六方會談」參與國中，「中國想知道美朝會談是否包括駐韓美軍撤離等問題，日俄則擔心被其他四國排除在會談範圍之外，因此都有了動作」。

另據預測，文在寅可能在訪美後轉往日本，與安倍舉行文安會。文在寅積極推動要在文金會後與周圍國家領導人接連會談，因為實現北韓無核化需獲得周邊國家的支持。

此外，南北韓20日在板門店舉行工作會談，就南韓藝術團平壤演出名單以及日程達成了協議。南韓藝術團的藝術總監為作曲家兼歌手尹相，他作為韓方首席談判代表參加工作會談，朝方首席代表是三池淵管弦樂團團長玄松月。

南韓藝術團由160多人組成，將於3月31日至4月3日在平壤舉辦2場演出，先遣隊將於3月22至24日赴朝踩點。演出者名單包括歌王歌后級的趙容弼、李仙姬，以及「少女時代」的徐玄和女團「Red Velvet」等。這將是趙容弼2005年在平壤開個唱後，南韓藝人時隔13年赴朝演出。

(中國時報)