美韓低調軍演 強調非挑釁北韓

2018年03月21日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓和美國20日宣布，因平昌冬奧延後的韓美年度聯合軍演，將於下月1日和23日登場。他們表示，這次演習規模與往年相當，但是將會「低調」（low key）進行。五角大廈19日稱，聯演重點在提高防禦能力，北韓不應視為挑釁。

南韓與美國軍方通常在每年3月至4月，舉行代號「鷂鷹」（Foal Eagle）和「關鍵決斷」（Key Resolve）的聯合軍事演習。「鷂鷹」為野戰訓練的演習，約有1萬1千多名美軍參與，南韓則出動29萬大軍。「關鍵決斷」則是以電腦模擬為主的指揮所演習。

五角大廈發言人羅根中校19日表示，此類的演習實行多年，已經非常明確地展現其防禦性質，因此「北韓沒有理由將其視為挑釁，而是要瞭解美韓同盟已經準備好捍衛南韓」，並強調演習規模、領域與持續時間都與往年相當。

南韓國防部則表示，美韓聯合司令部已經向北韓軍方通報軍演的日程和性質。依照慣例，中立國監督委員會將會進行監督，以確定演習是否符合停戰協定的要求。

韓聯社新聞標題則稱這次是韓美「最低調」的聯合軍演。其指出，此回「鷂鷹」為期僅1個月，「關鍵決斷」則自4月23日起持續2星期，與往年慣例的近2個月相比，縮水將近一半，應是為避免對4月底兩韓首腦會談和5月的「川金會」造成影響。

(中國時報)