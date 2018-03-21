李克強5月訪日 會晤安倍

大陸國務院總理李克強（前）昨出席總理記者會，4位新當選副總理也共同列席。（美聯社）

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中國時報
李文輝／綜合報導
李克強記者會重點

大陸國務院總理李克強昨在總理記者會上首度表態願訪日本，稱陸日關係出現了「小陽春」的改善勢頭，要防止「倒春寒」。據日本《共同社》報導，陸日韓三方就5月在東京舉行領袖會談達成基本協議，會談可能在5月8日和9日。日方人士說，會談前後還計畫舉行「安倍和李克強」單獨會談。

李克強表示，安倍首相多次邀訪日本，他願意在陸日關係持續改善勢頭的氛圍中，積極考慮今年上半年出席陸日韓領導人會議，首次正式訪日。

隔7年陸總理東京行

李克強若成行，將是大陸總理自2011年5月溫家寶訪日以來首次訪日，時隔已有7年。有利於陸日關係回歸正常軌道，但更重要的是要夯實陸日關係基礎。

李克強強調，今年是《中日和平友好條約》締結40周年，應遵守和堅持《中日和平友好條約》等陸日4個政治文件的精神和共識。如果說兩國關係現在出現了「小陽春」，要防止「倒春寒」，要讓陸日關係向著持續穩定的方向發展。他對日方有期待。

針對陸美關係，李克強說，打貿易戰對雙方都沒好處，沒贏家。而且如果用「打仗」形容貿易的話，也有悖於貿易原則。貿易總是要通過協商、談判、對話解決爭端。希望雙方保持理性，不要感情用事，避免打貿易戰。

即使強大也不會稱霸

李克強指出，陸美經濟有很強的互補性。陸美關係穩定發展對兩國、對世界都是好事。

至於各國憂慮大陸擴張，李克強稱大陸過去發展和今後實現現代化，都需和平國際環境。他強調，第一，大陸永遠不會搞擴張。大陸是發展中國家，無意搞擴張；即使強大了也不走國強必霸道路。第二，大陸會集中精力做好自己的事。出訪和國際交往是為贏得和平穩定的國際與周邊環境，為大陸發展贏得更多共贏機遇，「這一點我們是清醒的」。

(中國時報)

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