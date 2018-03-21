新聞透視－4副總理列席 淡化總理個人秀

2018年03月21日 04:10 中國時報 羅印冲

大陸13屆全國人大一次會議昨閉幕，李克強照例出席總理記者會並回答中外媒體提問。有別以往的是，新當選的4名副總理韓正、孫春蘭、胡春華和劉鶴也一同列席，罕見安排引起注意。

如何解讀新上任的多位副總理也站上總理記者會的舞台？一是要凸顯國務院新內閣是整體團隊，不僅總理，4位副總理也要共同承擔政務推動成敗。因此要把國務院看成大陸政府的執政團隊，而不是個人領導的政府機構。

這樣特殊的安排也在無形中淡化了李克強作為「正國級」領導人的政治高度，不再特別凸顯「總理」個人角色，使李克強成為國務院推動政務的主要領導之一，而非定於一尊的唯一決策者。

在全國人大通過修憲案，刪除國家主席任期限制後，習近平黨內權勢再攀高峰，掃除了長期執政的阻礙，也大大拉開與其他政治局常委的政治實力和地位，自然也包括與李克強的權力對比。

兩會期間最鮮明的例證就是，當習近平提名李克強連任國務院總理，經全國人大投票表決通過後，習當場簽署國家主席令，正式任命李為新一屆總理。李再就此進行憲法宣誓。這一過程凸顯習作為黨內唯一核心的高度。

就此而論，不只是作為總理的李克強，政府機構內主要的領導職務和各部委首長也都要經過習近平簽署主席令，職務才能生效，顯示在習之下，所有官員都是由他派任的執政團隊成員，都是輔佐他推動國家政策的執行者。

對照過往全國人大閉幕後的總理記者會，格外凸顯總理的個人特質，甚至成為總理一年一度的個人秀，如今新上任的多位副總理也共同列席，一字排開，與總理組成整體的執政團隊，或許也是習近平新時代的重要特色。

(中國時報)